Woher kommt, „Ins Fettnäpfchen treten“?

Was heißt es, wenn man ins Fettnäpfchen tritt? Was ist genau die Arschkarte, die wir alle so oft ziehen?

Woher kommen Sprichwörter und was heißen sie? Tarek Adamski fragt nach. Ab sofort wöchentlich im „Ö3-Wecker“.

Ins Fettnäpfchen treten

(17. Oktober 2016)





