Monika Skolimowska / dpa / picturedesk.com

Das erste Türchen ist offen

Hurra, endlich gehts dem Adventkalender wieder an den Kragen. Im Ö3-Wecker ist der nicht mit Schokolade gefüllt - ohhhhhhh - hinter jedem Türchen versteckt sich aber eine tägliche Überraschung in Form einer Ö3-Comedy. Schauen wir mal, was heute drin ist...

Das erste Türchen

(1. Dezember 2016)

Comedy-Podcast

Den Ö3-Callboy versäumt? Die geheimen Sitzungsprotokolle der Bundesregierung nicht gehört? Oder aber Lust auf ein zweites Mal Ö3-Mikromann? Die Ö3-Wecker Comedy gibt’s gerafft zum immer und immer wieder Anhören. Ein witziges „Best Of“ aus vier Stunden Ö3-Wecker. Abspielen und ablachen! Täglich neu - die Ö3-Comedy zum Mitnehmen!

Abonnieren mit:

XML

@iTunes