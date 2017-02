Mirjam Reither / picturedesk.com

Hader steht auf - heute: Träume

Österreichs bester Kabarettist gewährt uns eine Woche lang Einblicke in seine Träume, seine Gedanken vor dem Spiegel, seine Gespräche am Frühstückstisch, seine Abneigungen am Weg in die Arbeit! Gewohnt bissig, unnachahmlich komisch. Josef Hader zum Niederknien. Und zum Aufstehen.

„In der Zeit, wo i ausm Bett aussekräu und ausm Haus geh, drahn andere an Film!“

Josef Hader, der diese Woche mit seinem neuen Spielfilm „Wilde Maus“ bei der Berlinale antritt, exklusiv immer um 7:20 Uhr im Ö3-Wecker!

Kapitel 1: Träume und was sie uns sagen wollen

(13. Februar 2017)

Hitradio Ö3

Comedy-Podcast

Die Ö3-Wecker Comedy gibt’s gerafft zum immer und immer wieder Anhören. Ein witziges „Best Of“ aus vier Stunden Ö3-Wecker. Abspielen und ablachen! Täglich neu - die Ö3-Comedy zum Mitnehmen!

Abonnieren mit:

XML

@iTunes