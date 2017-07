Comedy Hirten

Die Comedy Hirten täglich im Ö3-Wecker

Diese Woche direkt von der Kabarett-Bühne im Ö3-Wecker-Studio: die Comedy Hirten! Christian Schwab, Peter Moizi, Herbert Haider und Rolf Lehmann sind mit ihren Stimmimitationen (Marcel Koller, Wolfgang Ambros, Arnold Schwarzenegger, Niki Lauda u.v.a.) seit vielen Jahren fester Bestandteil der Ö3-Wecker-Comedy.

Und treten bis Freitag täglich um 8.45 gemeinsam vor dem Ö3-Publikum mit Highlights aus ihrem aktuellen Live-Programm

„In 80 Minuten um die Welt“ auf.

Zum Nachhören:

Folge 1 (03.07.2017)

Und wer die Comedy Hirten wirklich hautnah erleben will: am 7. Juli spielen sie in Herzogsdorf, am 27. Juli beim Wiener Kabarettfestival im Arkadenhof des Rathauses und ab Herbst wieder auf vielen Bühnen im ganzen Land!

Die Comedy Hirten auf Facebook

„Ö3-Wecker“ mit Philipp Hansa, 03. Juli 2017