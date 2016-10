Good Life Crew/Niklas Stadler

Der Ö3-PistenBully beim Skiweltcup Opening in Sölden

Was ist geiler? Skifahren oder Party machen?! Hmm...?! Wie wärs mit Skifahren UND Party machen?! ;)



Auf der Piste „auf die Piste gehen“, wie cool ist das bitte?! Geht wieder, mit dem Ö3-PistenBully! Unsere mobile Partystation hat noch aus jeder Skipiste eine Partypiste gemacht, das war in den letzten Jahren so und ist heuer nicht anders.

Voll getankt, frisch poliert, bereit für die neue Saison und das schon im Oktober. Wie im Oktober?! Na, im Oktober! Weil da der Winter beginnt - am 22. in Sölden, bei den ersten Weltcuprennen.

Der Ö3-PistenBully goes Worldcup

Wenn die Besten der Besten zum ersten Mal um Stockerlplätze kämpfen, darf er nicht fehlen. Hey...immerhin macht er die Piste schneller zur Party, als jeder Rennläufer sie zur Goldmedaille! ;)

Und deswegen kommt der Party-Soundtrack zwischen den Durchgängen wieder direkt von der DJ-Kanzel des Ö3-PistenBullys. Cool oder?!

Auf die Pistenparty, fertig, los!

Wann? - Am 22. Oktober beim Riesentorlauf der Damen & am 23. Oktober beim Riesentorlauf der Herren

Wo? - Im Zielgelände am Rettenbachgletscher

Mit wem? - Den Ö3-DJs Christian Prates, Johnny Mayerhofer & DIR!