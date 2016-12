Marcelo Correia / Camera Press / picturedesk.com

Guns N’ Roses kommen

Viele Fans haben nicht mehr damit gerechnet. Doch es ist passiert: Guns N’ Roses sind wieder auf Tour - und kommen auch für ein Ö3-Konzert nach Österreich.

Am 10. Juli 2017 werden die Gunners das Ernst-Happel-Stadion rocken. Im Gepäck ihrer „Not in this lifetime“-Tour haben sie alle großen Hits. Dass Axl Rose gesanglich auf der Höhe ist, hat er bereits bei seinen Gastauftritten bei AC/DC bewiesen. Slash und Duff sind auch wieder mit von der Partie Fans dürfen sich also auf Guns N’ Roses in Höchstform freuen.

„Ö3-Wecker“ mit Robert Kratky, 5. Dezember 2016 (WJLED)