Jason Mraz kommt allein mit seiner Gitarre

Wie viele Musiker braucht es, um das Wiener Konzerthaus zu füllen? Im Falle von Jason Mraz, einen - wenn er seine Gitarre dabei hat.

Der 19. März 2017 wird für Fans von Jason Mraz zu einem Feiertag. An diesem Sonntag wird er unter dem Titel „An Evening with Jason Mraz and his guitar“ ein ganz spezielles Ö3-Konzert spielen. Das Motto des Abends könnte angelehnt an den Superhit des Sängers auch „I’m Yours“ lauten. Der 39-Jährige liefert sich nämlich an diesem Abend seinen Fans komplett aus. Keine große Band, die ihm den Rücken stärkt - nur er, seine Gitarre und das Wiener Konzerthaus.

Für einen Auftritt in Wien könnte es kaum eine schönere Location geben. Gerade für die gefühlvollen Songs des leidenschaftlichen Surfers bietet das Konzerthaus einen idealen Rahmen. Der Vorverkauf beginnt am 6. Feburar.

