Das sind die Stars auf der Ö3-Bühne

Ein Sommer ohne Donauinselfest? Geht gar nicht! Ein Donauinselfest ohne Ö3-Bühne?! Erst recht nicht! Unsere Einladung für 23. & 25. Juni steht. Die Stars haben schon zugesagt - fehlst nur noch du!

Die Zeit des Wartens ist vorbei. Die Zeit der Vorfreude beginnt. Zeit für das Line-up der Ö3-Bühne am Donauinselfest 2017 - #herzklopfen:

Die Ö3-Bühne am Freitag, 23. Juni

Die Ö3-Bühne am Sonntag, 25. Juni

Die Ö3-Bühne - DIE Bühne am Donauinselfest

Das Beste im Leben gibt’s... richtig: for free! Das gilt auch für die Ö3-Bühne am Donauinselfest: Der Eintritt ist frei - dabei sein unbezahlbar. Wer jetzt noch überzeugt werden muss, für den gibt’s an dieser Stelle 10 gute Gründe, die Ö3-Bühne am Donauinselfest nicht zu verpassen:

Virginia Ernst beweist, dass gelungener Rock-Pop auch made in Austria sein kann. Wincent Weiss hat mit „Musik sein“ einen der erfolgreichsten deutschsprachigen Hits des vergangenen Jahres abgeliefert. Alvaro Soler macht definitiv Musik für die Augen - er klingt nämlich nicht nur gut, sondern macht auch optisch was her. Amy Macdonald hat so viele Hits im Gepäck, dass wir eine Mitsinggarantie geben können. Cro ist der beliebteste Panda im Musikbusiness. Alma ist der lebende Beweis, dass Finnland musikalisch viel mehr zu bieten hat als Heavy Metal, Black Metal und Death Metal. Max Giesinger lässt in „Wenn sie tanzt“ seine Mutter tanzen - und auf der Donauinself Zehntausende mit ihr. Lions Head liefert den entspanntesten Soundtrack, den man sich zum Sonnenuntergang wünschen kann. Sportfreunde Stiller waren schon mal zu Gast auf der Ö3-Bühne und haben ihren Ruf als absoluter Publikumsmagnet bestätigt. Rainhard Fendrich ist eine Austropop-Legende - und daher allein Grund genug, zur Ö3-Bühne zu kommen!

