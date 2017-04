strolzevents

Die Ö3 Silent Disco Beachtour

Sommer, Sonne, Silent Disco – in der warmen Jahreszeit feiern wir am liebsten draußen. An zwölf Terminen könnt ihr mit uns unter freiem Himmel in die Nacht tanzen. Wir feiern von Wien, Graz über Linz, Innsbruck bis Bregenz - die Open-Air-Saison ist eröffnet.

Feiern unter freiem Himmel - mitten in der Stadt!

Zwei Floors in einem und an der Bar musst du den Barkeeper nicht anschreien oder versuchen mit Zeichensprache zu bestellen. Diese zwei und viele weitere gute Gründe gibt es, um bei einer Silent Disco zu feiern.

Gewinne die Silent Disco Box für deine Party!

Garantiert keine Beschwerden von den Nachbarn – du möchtest in deinem Wohnzimmer deinen Geburtstag (oder etwas anderes) feiern und hast Angst, dass deine Nachbarn sich über die laute Musik beschweren könnten?

1 Silent-Disco-Box, vollgepackt mit 8 verschiedenen Playlisten. Willst du deine eigene Musik einspielen, ist das natürlich auch möglich. Einfach Handy oder MP3-Player anhängen und los geht´s mit dem Sound deiner Wahl.

2 verschiedene Kanäle, die einfach und individuell am eigenen Kopfhörer zu wählen sind. 20 Kopfhörer für dich und deine Partygäste sind dabei.

Du willst die Box für deine Party gewinnen? Hier geht es zum Gewinnspiel:

2 DJs - 2 Kanäle - 1 Kopfhörer - 1 Floor

Durch dieses einzigartige Konzept ist es möglich, eine Party mitten in der Stadt zu feiern, ohne dabei den Anrainern den Schlaf zu rauben.

Auf jedem Funkkopfhörer, den du beim Eingang bekommst, gibt es zwei Kanäle zur Auswahl: #A: Charts, #B: Classics. Du entscheidest, welchen Song du hören möchtest und kannst jederzeit switchen. Die dadurch entstehende Dynamik muss man einmal erlebt haben.

Termine

29. Apr. – Stadtpark Graz - Beginn: 20 Uhr

30. Apr. – Strandbar Herrmann Wien - Beginn: 18 Uhr

02. Jun. – Stadtpark Graz - Beginn: 20 Uhr

10. Jun. – Wiltener Platzl Innsbruck - Beginn: 18 Uhr

10. Jun. – Strandbar Herrmann Wien Beginn: 18

30. Jun. – Marktplatz Dornbirn - Beginn: 20 Uhr

01. Jul. – Sandburg Linz - Beginn: 20 Uhr

15. Jul. – Beachbar Bregenz - Beginn: 18 Uhr

05. Aug. – Marktplatz Feldkirch - Beginn: 20 Uhr

19. Aug. – Beachbar Bregenz - Beginn: 18 Uhr

08. Sep. – Stadtpark Graz - Beginn: 20 Uhr

09. Sep. – Strandbar Herrmann Wien - Beginn: 18