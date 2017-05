Sony Music

Mit Ö3 zur Secret-Show von Harry Styles

Am 13.Mai spielt Harry Styles sein erstes Solo Konzert überhaupt an einem noch geheimen Ort in London. Mit etwas Glück könnt Ihr 2 Tickets für diese exklusive Show gewinnen.

Wo der Gig genau stattfindet bleibt vorerst noch geheim. Jedenfalls wird ein sehr exklusives Konzert sein. Wir verlosen zwei Tickets inklusive Flug und Hotel für dieses einzigartige Ereignis.

Mitmachen kannst du hier. Einsendeschluss ist Donnerstag, 4. Mai, 9:00 Uhr. Im Ö3-Wecker am Freitag wird der/die glückliche GewinnerIn bekannt gegeben.

Mit seiner 2010 gegründeten Band One Direction hat Harry Styles Geschichte geschrieben und Chart-Rekorde gebrochen. So waren sie die erste Band überhaupt in der Geschichte die ihre vier ersten Alben an die Spitze der US Charts brachte. Die seit Jänner 2016 andauernde Bandpause nutzt er nun dafür seine eigene Karriere voranzutreiben.

Der Beginn einer Superstar Karriere

Seine erste Solo-Single „Sign of the Times“ schoss weltweit innerhalb kürzester Zeit an die Spitze vieler Charts. In den Ö3 Hörercharts ist der Song aktuell auf der Nummer 1.

Der Song wurde von Jeff Bhasker (Alicia Keys, Eminem, Mark Ronson u.a.) produziert, Styles war als Co-Autor am Songwriting beteiligt.

Das Video zu „Sign Of The Times“ entstand unter der Regie des französischen Musikers und Regisseurs Yoann Lemoine (Woodkid) rund um die Isle of Skye in Schottland.

Am 15. April hat Harry Styles seine erste Single und einen zweiten neuen Song (Ever Since New York) bei der NBC-Show „Saturday Night Live“ erstmals im Fernsehen präsentiert, eine Woche später war er in den BBC-Sendung „The Graham Norton Show“ zu Gast.

Für Aufsehen sorgt der 23-jährige Brite auch abseits der Musik: in dem Christopher Nolan-Kriegsfilm „Dunkirk“ wird Styles an der Seite von Kinogrößen wie Tom Hardy, Mark Rylance, Kenneth Branagh und Cillian Murphy zu sehen sein. Der Film kommt am 28. Juli in die heimischen Kinos.

Ö3 bringt Dich zur Secret-Show mit Harry Styles nach London, also zögere nicht und melde dich gleich heute noch an.