Gewinne ein Meet & Greet mit Linkin Park!

Du willst Linkin Park treffen? Eine der größten Rockbands der Welt? Chester, Mike und Du im lockeren Backstage-Talk? Kein Problem. Wir haben beim Nova Rock schon eine Garderobe für dieses Treffen reserviert.

Vor fünf Jahren, als Linkin Park zuletzt beim Nova Rock aufgetreten sind, sind sie mit einem monströsen Doppeldecker-Tourbus eingerauscht, haben sich hinter der Bühne eingeparkt und dieses Luxusgefährt erst kurz vor dem Auftritt verlassen. Völlig unzugänglich, komplett desinteressiert an jeglichem Small Talk im Backstagebereich, abgeschottet im eigenen Rock-Universum.

Heuer aber sind die Rock-Superstars offenbar kontaktfreudiger drauf. „Wir stehen auf unsere Fans“, sagt Mike Shinoda im Ö3-Interview, „daher freuen wir uns schon auf das Treffen mit den Ö3-Gewinnern.“ Herzklopfen also garantiert. Wobei Chester, Mike, Brad, Phoenix und Joe solche Meet & Greets ohnehin sehr locker anlegen. „Einmal wollte ein Fan einfach nur unsere Hände schütteln“, erinnert sich Mike, „keine Selfies, keine Autogramme – der Typ war echt cool.“ Aber natürlich sind Linkin Park auch für Fotos zu haben. Und für ein kurzes Plauscherl.

Mehr als nur ein Meet & Greet

Der Preis beinhaltet auch zwei Festivalpässe für das Nova Rock, damit sich der Ö3-Gewinner und seine Begleitung danach auch noch die Show anschauen können. Das neue Album „One more Light“ überrascht ja durchaus mit sehr poppigen Tönen, live rocken Linkin Park aber nach wie vor ziemlich ab. Auf der Setlist stehen alle großen Rockklassiker der letzten 20 Jahre, aber auch alle aktuellen Hits aus dem neuen Album wie „Heavy“, „Battle Symphony“ oder „Good Goodbye“, bei denen die 40.000 Fans sicher lautstark mitsingen werden.

Wie kann man mitmachen? Ganz einfach auf unsere Homepage gehen. Anmelden und begründen, warum so ein Treffen mit Linkin Park bei Dir Herzklopfen verursachen kann. Deadline ist am Donnerstag um 19.00 Uhr. Die Ziehung erfolgt dann am Freitag bei Benny Hörtnagl zwischen 12.00 und 14.00 Uhr. Viel Glück!

