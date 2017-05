Gesucht: Dein allererster Song

Heute suchen wir DEINEN allersten Song Deines Lebens. Und viele schöne Geschichten haben uns da erreicht. Ein paar würden wir gerne vorstellen:

So schreibt zum Beispiel Andrea Mayer aus Wien über den Song „Hello Man“ von „Cosmetics“:

„Das war die erste Platte, die ich mir von meinem gespartem Taschengeld gekauft habe. Ich war elf und bekam jeden Monat 5 Schilling, zwar nicht viel und ich verzichtete auf vieles. Bis ich voll Stolz in das Plattengeschäft, welches damals auf der Laxenburgerstraße ganz unten beim alten Südbahnhof sich befand, hineinging und mir diese Traumsingle kaufte.“

Oder Michael Wegert hat uns berichtet, warum „Thriller“ von Michael Jackson damals der wichtigste, erste Song für ihn war:

"Ich sah das Video zum ersten Mal 1984 in einer Jugendsendung im TV im Heim, in dem ich aufgewachsen bin. Ich war damals 12 Jahre alt und dachte, es wäre ein Film. Ich dachte, es wird nun öfters so einen tollen Film spielen. Schnell kam ich aber drauf, dass es ein Song von Michael Jackson war. Und ich wurde aufgrund dieses Videos ein großer Jackson Fan. Mein erstes Album war „Thriller", ich bekam es zu Weihnachten. Außerdem tanzte ich ab nun seine Musikvideos nach. Bis heute ist dies einer meiner Lieblings-Hits und sicher der Song, der mich zu einem Michael Jackson Fan machte. Deswegen küre ich diesen Song zum Song meines Lebens.“

Und für Barbara Raderer war „And when the Rain Begins to Fall“ von Jermaine Jackson/ Pia Zadora der Einstieg in einen ganz neuen Lebensabschnitt:

„Ich war damals 11 Jahre alt - es war meine erste Single und ich hab sie immer noch - es war der Einstieg in die Musik und in Ö3 und ich höre sie immer noch - wie Ö3.“

