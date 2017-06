Philipp Lipiarski

Tourplan: Die Ö3-Eisattacke kommt! #jetzt

Es ist soweit! Der Tourplan der Ö3-Eisattacke 2017 steht fest! Die Eiszeit kommt!

Wir haben euch gefragt, wo die Ö3-Eisattacke heuer Station machen soll. Vielen Dank für tausende Anmeldungen und Vorschläge! Jetzt steht der Tourplan fest – und er führt drei Wochen lang durch ganz Österreich! Immer dabei: Gratis-Eis in den verschiedensten Geschmacksrichtungen!

Der Ö3-Eistruck kommt auch in deine Nähe

Von 26. Juni bis 14. Juli verteilen wir jeweils von Montag bis Freitag von 11:00 bis 14:00 Uhr in einem anderen Tourort Gratis-Eis an einer zentralen Base und liefern auch im Umkreis von ca. 10 km unserer Tourstopps Eis frei Haus!

Schnapp dir deine beste Freundin, lade deinen Schwarm ein, eventuell noch dessen Freund und seine Schwester, nimm deine Arbeitskollegen mit und sag ruhig auch all deinen Nachbarn Bescheid - wir haben genug Gratis-Eis für alle!

Die Stationen der Ö3-Eisattacke:

26. Juni - Baden (Josefsplatz), Niederösterreich

27. Juni - Neusiedl am See (Hauptplatz), Burgenland

28. Juni - Deutschlandsberg (Hauptplatz), Steiermark

29. Juni - Seeboden (Blumenpark im Seezentrum), Kärnten

30. Juni - Grieskirchen (Pühringerplatz), Oberösterreich

03. Juli - Hartberg (Hauptplatz), Steiermark

04. Juli - Faak am See (Gemeindestrandbad), Kärnten

05. Juli - Kitzbühel (Franz-Reisch-Straße), Tirol

06. Juli - Götzis (Am Garnmarkt), Vorarlberg

07. Juli - Neumarkt am Wallersee (Hauptstraße), Salzburg

11. Juli - Horn (Rathausplatz), Niederösterreich

12. Juli - Perg (Waldhör Parkplatz), Oberösterreich

13. Juli - Scheibbs (Rathausplatz), Niederösterreich

14. Juli - Murau, Steiermark

15. Juli - Bleiburg (Hauptplatz), Kärnten

Zeig uns die #Ö3Eisattacke!

Gratis-Eis macht dich so happy wie uns? Sehr gut! Wir wollen deinen Eis-Smile sehen. Teile deine Pics auf Facebook, Instagram und Twitter mit dem Hashtag #Ö3Eisattacke!