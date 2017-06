Splashline

Summer Splash 2017 - Die besten Bilder

Pizza, Pasta & Party wohin das Auge reicht. Klingt nach einer unvergesslichen Woche die tausende Maturantinnen und Maturanten gerade auf Sizilien verbringen. Wir haben die besten Fotos der Maturareise zum Durchklicken.

zurück von weiter

Nicht mehr lange, dann geht’s für alle Schülerinnen und Schüler in Österreich ab in die Ferien.

Tausende Maturantinnen und Maturanten haben’s bereits geschafft. Sie sind aktuell auf Summer Spalsh auf Sizilien und verbringen dort die Woche ihres Lebens. Egal ob beim Chillen am Strand oder am Pool, beim Sonnenbaden oder Partymachen.

Letzteres kommt definitiv nicht zu kurz ... und gefeiert wird überall: bei der Ö3-Poolparty am Nachmittag, auf der Main Stage am Abend oder bis zum Sonnenaufgang im Relaxpool.