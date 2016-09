Hitradio Ö3/Anastasia Lopez

Leo Widrich über gelungene Social-Media-Auftritte

Seine Kunden sind Stars wie Arnold Schwarzenegger, Paris Hilton, Madonna und Kim Kardashian: Leo Widrich hat mit seinem Start-up "Buffer“ eine Software entwickelt, die Postings auf sozialen Netzwerken wie Twitter, Facebook und Instagram verteilt, timed und analysiert - und wurde damit Millionär.

„Frühstück bei mir - Persönlichkeiten ganz persönlich“ mit Claudia Stöckl, 25. September 2016

Am Sonntag ist der 26-jährige Niederösterreicher zu Gast in „Frühstück bei mir“, erzählt über die schwierigen Anfänge 2010 im Silicon Valley, als die Ersparnisse aufgebraucht waren und noch kein Investor in Sicht und über das Leben heute, mit 85 Mitarbeitern von Kapstadt bis London und einem Jahresumsatz von 12 Millionen Dollar.

Der Jungunternehmer spricht über Minimalismus im Leben: „Ich besitze einen Pulli, sieben T-Shirts, zwei Hosen und ein Paar Schuhe, damit ich nicht dauernd an diese Sachen denken muss", und die Angst des Scheiterns: „Einmal wurde Buffer gehackt und ich dachte: jetzt ist alles vorbei. Das FBI hat uns geholfen den Hacker zu finden.“ Und Widrich erklärt, was seiner Meinung nach einen gelungenen Social Media Auftritt ausmacht. (CS/CC)

