Darf mir die Mama das Tattoo verbieten?

Wie schön wäre das Leben, ohne die anderen Menschen? Niemand, der einem das Tattoo verbietet. Keine ungebetenen Gäste auf der Hochzeit. Niemand, der einem sagt, was man zu tun hat. Allerdings könnte man dann sein Dilemma auch nicht vom ganzen Land lösen lassen. Zum Glück gibt’s Gabi Hiller, Philipp Hansa und die Ö3-Hörer, die am Samstag Probleme lösen.

1. Dilemma (Vanessa, 17)

„Ich werde bald 18, will mich unbedingt tätowieren lassen, und meine Mama sagt: ‚Wenn du das machst, zeigst du mir damit, dass dir das wichtiger ist als ich.‘ Das ist mein Dilemma. Sie sagt, sie will es nicht mitansehen, wenn ihr eigenes Kind sich verschandelt. Das könne ich auch noch machen wenn sie nicht mehr da ist! Eigentlich ist sie eine sehr weltoffene Frau, nur bei dem Thema gibt’s keine Verhandlungsbasis. Gerade zum 18. Geburtstag fühlt man sich wie ein Erwachsener, der endlich alles für sich allein entscheiden kann. Ich will endlich das sein, was ich immer schon sein wollte, möchte aber meine Mutter damit nicht verletzen.“

Darf man wirklich alles selbst entscheiden, wenn man Volljährig ist? Dürfen schon, müssen nicht, denkt sich Vanessas Mama und will ihrer Tochter den größten Wunsch verwehren. Darf sie das oder geht sie da einen Schritt zu weit?

2. Dilemma (Katharina, 38)

„Ich hab ein Dilemma mit der Gästeliste meiner eigenen Hochzeit. Es soll eine kleine Hochzeit werden, jetzt im Herbst. Erst war nur Familie geplant. Dann doch auch enge Freunde. Dilemma: Ein guter Freund hat seit ein paar Wochen eine Freundin, die ich (Braut) erst zweimal gesehen und da nicht mal mit ihr geredet hab. Ich will sie nicht dabei haben, weil ich sie nicht kenne. Er (der gute Freund) hat sie aber indirekt einfach schon eingeladen. Kann ich sie ausladen und riskieren, den Freund zu beleidigen?“

Braut und Bräutigam machen eine Gästeliste. Auf der stehen dann die Namen aller Personen, die sie bei der Hochzeit sehen wollen. Was passiert aber, wenn jemand eine Person mitnehmen will, die vom Brautpaar nicht erwünscht ist? Dilemma! Soll Katharina die Hoheit über ihre Gästeliste aus der Hand geben oder klar sagen, was Sache ist?

3. Dilemma (Sebastian, 16)

„Im Moment mach ich eine Lehre zum Elektriker und bin im zweiten Lehrjahr. Ich fühle mich unterfordert und darf ohnehin meistens nur zusammenräumen. Ich habe mir dann viel selbst beigebracht mit Probieren und weiter aus den Berufsschulbüchern gelernt, darf aber immer noch nur zusammenräumen. Ich weiß, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Mich stört auch das Aufräumen am Abend oder zwischendurch nicht, aber ich mache eine Lehre, um etwas zu lernen. Momentan denke ich über einen Jobwechsel nach. KFZ-Mechaniker und Tischler würden mich sehr interessieren. Meine Frage: Soll ich mit meinen Eltern über einen Jobwechsel sprechen oder durchbeißen?“

Weniger zu können als man sollte, ist ein Problem. Mehr zu können als man darf, das ist ein Dilemma. Sebastian hält das nicht länger aus. Er will endlich seinen Fähigkeiten entsprechend eingesetzt werden. Soll er dafür den Job wechseln oder lieber einfach abwarten?

„Frag das ganze Land - die Ö3-Community-Show“ mit Hiller & Hansa, 1. Oktober 2016

