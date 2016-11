Pixabay

Gemeinsam arbeiten - geht das?

Drei Dilemmas - Millionen Meinungen. Das Konzept von „Frag das ganze Land“ ist eigentlich ganz einfach. Gabi Hiller und Philipp Hansa vermitteln zwischen drei Menschen, die vor schwierigen Entscheidungen stehen, und acht Millionen Menschen, die bei der Lösung helfen wollen. Die Dilemmas der Woche:

1. Dilemma (Anna, 20)

„Ich bin 20 und habe mich in eine knapp 40-jährige Frau verliebt. Wir sind seit Kurzem zusammen und ich habs meiner Mutter erzählt. Sie findet es schrecklich. Es ist meine erste Beziehung (allgemein) und meine erste Beziehung nach meinem Outing und meine Mutter sagt, das kann nicht gut gehen. Sie wäre viel zu alt und ich soll mich nicht gleich in eine Beziehung stürzen sondern mal ausprobieren. Hat sie womöglich recht? Gibt’s Erfahrungen von anderen?“

2. Dilemma (Heribert, 56)

„Meine Tochter ist 21 und will in Kalifornien eine Ausbildung zur Gastronomie-Fachfrau machen. Sie hat ein Angebot eines Hotels, das ein Lehrlings-Programm hat. Ich bin sicher diese Ausbildung ist in Österreich besser. Wenn mir niemand gute Argumente liefert warum sie dafür in die USA ziehen soll, bin ich dagegen. Auch finanziell ist das nicht ohne für unsere Familie. Gibt es Erfahrungen in Österreich?“

3. Dilemma (Madeleine, 32)

„Mein Freund will sich in dem Büro bewerben, in dem ich auch arbeite. Ich finde das keine gute Idee. Ich möchte nicht die Arbeit auch noch mit nach Hause nehmen und mit ihm die ganze Zeit über die Arbeit reden. Gerade das tat mir bisher gut, dass ich mit ihm gleich über was anderes reden konnte und die Arbeit somit hinter mir lassen konnte. Er ist im Marketing tätig und könnte sich überall bewerden.“

„Frag das ganze Land - die Ö3-Community-Show“ mit Gabi Hiller und Philipp Hansa, 26. November 2016

