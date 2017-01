Stefan Ruzowitzky über seinen neuen Film

Derzeit zeigt er uns harte Actionszenen in seinem neuen Kinofilm „Die Hölle“ - am Sonntag präsentiert er sich ganz persönlich im großen Interview der Woche: Stefan Ruzowitzky, Oscar-Preisträger, Regisseur, Drehbuchautor ist am 22. Jänner zu Gast in „Frühstück bei mir“.

Der 52-Jährige erklärt warum sich Tobias Moretti in „Die Hölle“ erstmals seit „Kommissar Rex“ wieder mit einem Schäferhund zeigen musste und wie sich seine Umgangsformen als Regisseur verändert haben.

Und er zieht Bilanz über die letzten neun Jahre: was war Top und was war Flop, seit er mit dem Oscar ausgezeichnet worden ist- und was möchte er noch unbedingt erreichen.

HERBERT PFARRHOFER / APA / picturedesk.com

