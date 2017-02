Bunfire Squad

Mehr als 50 Jahre Reggae Geschichte: Toots & The Maytals live in Österreich

Wir präsentieren die beste Musik der 80er und 90er und die größten Klassiker der Rock- und Popgeschichte - diesmal mit Toots & The Maytals, Falco, Al Jarreau (In Memoriam), Rolling Stones, Queen & David Bowie, Depeche Mode, Status Quo, The Beatles, Aswad, Kiss, Roxette, Sinead O’Connor, Cheap Trick, Johnny Cash und Prince

Seit nunmehr mehr als 50 Jahren ist der Jamaikanische Sänger Frederick „Toots“ Hibbert ein fixer Bestandteil der internationalen Reggae Szene. 2017 ist Toots immer noch hochaktiv und gibt mit seiner Band am 14. Mai sein erstes Wien Konzert überhaupt im WUK. Mit seiner unverkennbar kräftigen Stimme und der Band Toots & The Maytals begann er mit SKA und Rocksteady Hits und lieferte mit dem Song Do The Reggay sogar die Bezeichnung für einen neuen Musikstil. Gemeinsam mit Desmond Dekker, Jimmy Cliff oder den Wailers (mit Peter Tosh, Bob Marley und Bunny Wailer) bereitete er den Siegeszug des Reggae in der Musikwelt vor. Hits wie Pressure Drop, Monkey Man oder 54-46 Was My Number zählen zu unsterblichen Klassikern des Reggae.

1973 gelingt mit Funky Kingston auch erstmals ein Albumklassiker. Für einen Grammy nominiert wird 1988 „Toots in Memphis“ wo Toots, begleitet von Sly & Robbie sich an Motown-Klassikern wie Otis Reddings Hard to Handle versucht. Zu hören in dieser Ausgabe von Solid Gold. Auf seinem neuen Album Unplugged On Strawberry Hill gibt es die größten Toots Hits in akustischen Versionen zu hören.

