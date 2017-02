Barracuda Music

Beach Boys Mastermind Brian Wilson kommt nach Österreich

Wir präsentieren die beste Musik der 80er und 90er und die größten Klassiker der Rock- und Popgeschichte - diesmal mit Brian Wilson, Roxy Music, Blondie, Stevie Wonder, Boris Bukowski, Foo Fighters, Electric Light Orchestra, Ike & Tina Turner, Peter Gabriel, Sting, Johnny Cash & Fiona Apple, Bob Marley, Falco, Die Ärzte, Foo Fighters, Pet Shop Boys, U2 und Russ Ballard

Es wird ein Sommer ganz nach dem Geschmack von Beach Boys Fans. Nach dem bereits angekündigten Beach Boys Konzert (die Formation der Beach Boys Mitglieder Mike Love und Bruce Johnston) in der Wiener Stadthalle am 12. Juni kommt jetzt auch der Hauptsongwriter der Kultband nach 10 Jahren wieder zu einem Konzert nach Wien.

Am 20. Juli feiert Brian Wilson mit seiner fantastischen Band in der Stadthalle 50 Jahre “Pet Sounds”. Mit dabei werden auch seine Beach Boys Bandkollegen Al Jardine und Blondie Chaplin sein.

Beach Boys Albumklassiker „Pet Sounds“: Abschiedstournee zum 50jährigen Jubiläum

Am 16. Mai 2016 jährte sich die Veröffentlichung des „Pet Sounds“-Albums zum bereits 50. Mal.

Es gilt als eines der einflussreichsten in der Pop-Musik überhaupt und ist in vielen Rankings unter den besten Album aller Zeiten gelistet. Zum Beispiel sieht es das Rolling Stone auf dem zweiten Platz der “500 Greatest Albums of All Time.”

Die wahrscheinlich finale komplette Aufführung des legendären Albums in seiner ursprünglichen Reihenfolge wird ergänzt um einige Raritäten und einem „Best of“ von Brian Wilson und Beach Boys-Material. Einen der Klassiker aus „Pet Sounds“ gibt es in dieser Ausgabe von Solid Gold in einer Brian Wilson Liveversion zu hören: „God Only Knows“

„Solid Gold“ mit Eberhard Forcher, 26. Februar 2017 (WD)



