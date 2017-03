Jörg Carstensen / dpa / picturedesk.com

Peter Simonischek in „Frühstück bei mir“

Als Toni Erdmann hat er sich in die Riege der weltweit beachteten Stars gespielt: Peter Simonischek – gerade aus Hollywood heimgekehrt – ist am Sonntag zu Gast bei Claudia Stöckl in „Frühstück bei mir“.

Der Schauspieler erzählt von seinen Eindrücken bei der Oscar-Verleihung, wie er die Kuvert-Verwechslung erlebt hat und welche Türen sich für ihn durch die Golden-Globe- und Oscar-Nominierung geöffnet haben. Und er spricht mit Ö3-Moderatorin Claudia Stöckl darüber, was er seinem Sohn Max für den Beruf und für dessen gerade geschlossene Ehe mitgegeben hat.

Zum Nachhören:

Du kannst hier entweder den Podcast abonnieren oder die vergangenen Sendungen online anhören.

„Frühstück bei mir - Persönlichkeiten ganz persönlich“ mit Claudia Stöckl, 5. März 2017

Sendungsübersicht