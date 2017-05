Starpix / picturedesk.com

Karina Sarkissova über das Streben nach Perfektion

In der „Dancing Stars“-Jury ist sie schonungslos offen und provoziert auch sonst gerne: Karina Sarkissova ist am Sonntag, dem 14. Mai zu Gast in „Frühstück bei mir“.

Die Tänzerin und Glamour-Lady spricht über ihr Leben zwischen dem Ballroom in Wien und der Ballettbühne in Budapest, über brutalen Konkurrenzkampf und dem Streben nach Perfektion. Außerdem erzählt Sarkissova, die zwei Söhne im Alter von 15 und drei Jahren hat, am Muttertag über ihren Spagat zwischen Kindern und Karriere und welche Beziehung sie zu ihrer Mutter hat: „Sie hat immer gesagt: Du musst dich trainieren, besser sein als alle anderen, gut aussehen, wenn du eine Primaballerina werden willst. Durch sie habe ich eiserne Disziplin gelernt.“

Zum Nachhören:

Du kannst hier entweder den Podcast abonnieren oder die vergangenen Sendungen online anhören.

„Frühstück bei mir - Persönlichkeiten ganz persönlich“ mit Claudia Stöckl, 14. Mai 2017

Sendungsübersicht