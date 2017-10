Copyright Warner Music

In memoriam Tom Petty

In Würdigung des verstorbenen Rock-Superstars Tom Petty präsentiert Eberhard Forcher Sonntag in der Sendung Solid Gold von 20 bis 21 Uhr Hits, Raritäten und Stories aus einer außergewöhnlichen Karriere. Auch Auszüge aus dem letzten Interview der Rockikone werden zu hören sein.

Der unerwartete Tod von Tom Petty letzten Montag hat weltweit unzählige Fans und Musikerkollegen in tiefe Trauer versetzt.

Bob Dylan zum „Rolling Stone“:

„Es sind schockierende, erdrückende Neuigkeiten. Tom bedeutete die Welt für mich. Er war ein großartiger Künstler, voller Licht, ein Freund, und ich werde ihn nie vergessen.“

Tief berührt zeigte sich auch Neil Young:

Ruhe in Frieden, Tom

Tom, ich bin sicher, du hast davon gehört, wie großartig deine letzte Show war. Alle haben über dein Glück geredet und über das Glück der Band, mit Dir dort auf der Bühne zu stehen. Diese Akkorde klingen immer noch um die Welt.

Du warst eine so große Kraft. Ein herausragender Teil der Musik und der Gefühle, die die Menschen für immer in ihren Herzen bewahren werden - überall, wo sie Dich hören. Frieden, Bruder.

Bruce Springsteen widmete die Premiere seiner „Springsteen On Broaway Show“ seinem Feund Tom Petty.

Die Band Coldplay legte bei einem Konzert in Portland eine Schweigeminute für Petty ein und spielte eine Version seines Klassikers „Free Fallin’“.

Auch sein ehemaliger Produzent und Bandkollege bei den Traveling Wilburys, Jeff Lynne, die Ex-Beatles Ringo Starr und Paul McCartney, John Fogerty und unzählige andere bekundeten ihre Trauer.

Wo Worte versagen, kann vielleicht die Musik helfen. Solid Gold feiert von 20 bis 21 Uhr das musikalische Schaffen des großartigen Tom Petty. Mit dabei werden seine großen Hits wie „Refugee“ oder „Mary Jane’s Last Dance“, seine großen Erfolge mit Roy Orbison („You Got It“) oder den Traveling Wilburys („End Of The Line“) sein aber auch seltener gehörte Petty-Songs, Coverversionen und großartige Liveversionen von Tom Petty & The Heartbreakers.

Rest In Peace, Tom Petty!

„Solid Gold“ mit Eberhard Forcher, 8. Oktober 2017



