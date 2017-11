MEV / allOver / picturedesk.com

Beziehungskiller Fernseher?

„Beziehungskiller Fernseher - soll er aus der Wohnung??“, „die Sommerzeit abschaffen“ und „Muss ich meiner Urlaubsliebe den Flug zahlen“ - Gabi Hiller und Philipp Hansa wollen auch diesen Samstag wieder gemeinsam mit der Ö3-Community drei Dilemmas lösen.

1. Dilemma (Florian, 29): „Kein Fernseher im Schlaf- und Wohnzimmer für eine bessere Beziehung?“

„Hallo, unser Dilemma ist jetzt nicht weltbewegend, aber dennoch würden wir gerne die Meinung der Ö3 Gemeinde dazu haben: Wir ziehen im Dezember in eine neue Wohnung und es kam die Idee im Wohnzimmer und Schlafzimmer keinen Fernseher mehr zu installieren. Einerseits für eine stilvolle Raumgestaltung und es ist sicher besser für die Beziehung, wenn man mehr miteinander redet. Es wird ein Büro mit Sofa geben, wo ein Fernseher hinkommt. Also, Fernseher im Schlaf- und Wohnzimmer ja oder nein?“

2. Dilemma (Antonia, 39): „Soll ich meinem Urlaubsflirt den Flug bezahlen?“

„Thema: Urlaubsliebe. Ich hab im Urlaub jemanden kennen gelernt, wir haben eine schöne Zeit verbracht. Haben uns ausgemacht, dass er mich bald für 10 Tage besuchen kommt. Er hat den Flug gebucht und der Kontakt wurde immer mehr. Seine Zuneigung stieg immer mehr und er hat mich mehrmals am Tag angerufen um mir seine Liebe zu gestehen. Mir ging das zu schnell und ich hab ihm gesagt, dass das langsam wachsen muss. Er hat das Tempo nicht zurück nehmen wollen, weil er mich so liebt. Ein Beispiel: Wenn ich nicht sofort abhebe, bekomme ich 12 Nachrichten was los sei?! Mir war das zu viel und ich hab ihm geschrieben, dass ich das so nicht kann und ich mich deshalb verabschiede. Er hat mich beschimpft und gemeint, dass ich ihm das Geld für den Flug, den er gebucht hat, zurückzahlen soll, weil er es dann Menschen spenden wird, die besser sind als ich. Meine Frage: soll ich ihm das Geld geben?

3. Dilemma (Sascha, 42): „Soll die Sommerzeit abgeschafft werden?“

„Wie viele andere leide auch ich sehr, wenn von SOMMER-Zeit auf NORMAL-Zeit umgestellt wird, weil es dann so früh dunkel wird. Ich wünschte, dass wir die SOMMER-Zeit für das GANZE Jahr beließen und NIE MEHR auf NORMAL-Zeit umstellen. Könnt Ihr das BITTE in Eurer Sendung abfragen?“

„Frag das ganze Land - die Ö3-Community-Show" mit Gabi Hiller am 4. November 2017

