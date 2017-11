Ernst Weingartner / picturedesk.com

Rotes Kreuz Thriller-Video verbreitet sich im Netz

Für die Nacht der Zombies, Hexen und Untoten hat sich das Österreichische Rote Kreuz-Bruck an der Leitha etwas ganz Besonderes ausgedacht: Ein Remake des Thriller-Videos von Michael Jackson.

Spätestens seit dem 31. Oktober 2017 ist der Name Florian Schodritz und das Österreichische Rote Kreuz - Bruck an der Leitha in aller Munde. Denn da erscheint das geniale Remake zu Michael Jackson’s bahnbrechendem Musikvideo „Thriller“.

Zum Nachhören: Florian Schodritz im Ö3 Interview

Zu sehen sind zwei Rettungssanitäter des Roten Kreuzes wie sie in ihrer Leitstelle von Zombies überrascht werden. Danach wird zu „Thriller“ getanzt.

Seit Veröffentlichung verbreitet sich das Video wie ein Lauffeuer. Über eine halbe Million Menschen haben das Video schon gesehen. Und bei Regisseur Florian Schodritz klingelt in einer Tour das Telefon. Österreichische und sogar deutsche Medien (RTL) berichten über ihn.

(MG)

Ö3 Drivetime-Show mit Olivia Peter und Philipp Hansa, 2. November 2017.

