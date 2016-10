Pixabay / Montage

Ist Liebe am Arbeitsplatz ein No-go?

Gabi Hiller & Philipp Hansa sind nur Kollegen. Das trifft auch auf Kerstin und einen ganz speziellen Mann aus ihrer Firma nicht zu. Die Grundlage für eines von drei Dilemmas, über die Österreich an diesem Samstag entscheiden soll.

1. Dilemma (Manuela, 21)

Wie kriegt man am besten eine Gehaltserhöhung in Österreich? Meine Kollegin ist schwanger und im frühzeitigen Mutterschutz. Mein Chef hat gemeint, da ich jetzt mehr Verantwortung übernehmen muss, müssen wir uns noch über das Gehalt unterhalten. Leider ist das schon drei Wochen her. Seitdem gibt’s keine Anzeichen mehr von ihm, sich irgendwann mit mir darüber unterhalten zu wollen. Wir sind ein kleines Unternehmen. Ich bin komplett auf mich gestellt und mache die Arbeit für zwei. Meine Frage an Österreich: ‚Ist es mein Recht und klug, ihn nochmal darauf anzusprechen oder soll ich warten, ob er von sich aus etwas sagt?‘"

2. Dilemma (Lisa, 22)

Mein Freund und unsere männlichen Freunde (alle 21+, alle Single) wollen auf Maturareise fahren. Nur wegen der Party. Sie haben selbst die Matura schon hinter sich, waren schon mal auf Maturareise und wollen jetzt wieder hin. Sie haben mich auch gefragt, ob ich mitfahre – sicher nicht! Das interessiert mich nicht. Ich bin überhaupt nicht begeistert, dass mein Freund fahren will. Außerdem geht das zulasten unseres gemeinsamen Urlaubs. Ich hab ein ungutes Gefühl, wenn er fährt - aber auch ein schlechtes Gewissen, wenn ich ihn nicht fahren ‚lasse‘. Was würde Österreich tun?

3. Dilemma (Kerstin, 33)

Verliebt in der Arbeit. Ich habe mich in meinen Kollegen am Arbeitsplatz verliebt. Wir haben uns schon öfter getroffen, er fühlt gleich wie ich. Allerdings wollen wir unsere Beziehung unter keinen Umständen öffentlich machen, da wir Angst haben, es könnte unserer Karriere schaden. Unser Chef ist streng und der Meinung, jeder ist ersetzbar. Außerdem sieht er Beziehungen unter Kollegen überhaupt nicht gern. Wir arbeiten in einer Wirtschaftsprüfungskanzlei. Was sollen wir machen? Einfach offen dazu stehen? Weiterhin geheim halten?

„Frag das ganze Land - die Ö3-Community-Show“ mit Hiller & Hansa, 22. Oktober 2016

