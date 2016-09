Hitradio Ö3

Rapids Präsident lädt zum Frühstück

Seit tausend Tagen ist er ehrenamtlich Präsident des Traditionsklubs Rapid. Tausend Tage, in denen viel passiert ist, vom Trainerwechsel bis zu Bau und der Eröffnung des neuen Stadions der Grün-Weißen. Am Sonntag zieht Michael Krammer in „Frühstück bei mir“ Bilanz.

„Frühstück bei mir - Persönlichkeiten ganz persönlich“ mit Claudia Stöckl, 16. September 2016

Michael Krammer spricht mit Claudia Stöckl über Highlights im Zuge seiner Bestrebungen Rapid wirtschaftlich neu aufzustellen, über die Doppelbelastung und die Missstimmung mit Rapid-Ikone Hans Krankl: „Wir wissen nicht, was ihn stört. Ich hoffe jedenfalls, ihn bald im neuen Stadion begrüßen zu können.“

Der Unternehmer, der viele Jahre als Mobilfunk-Boss bis zu 1.000 Mitarbeiter geführt hat, erzählt außerdem über seine Lernjahre in der Militärakademie, über Erfolgsstrategien, neue Ideen als Motor und das Managen von Krisen.

