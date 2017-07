Hitradio Ö3

Sandra König radelt quer durch Österreich

..und du kommst mit durch das schönste Urlaubsland der Welt: Österreich! Ab Montag geht es los, drei Wochen lang jeden Vormittag von 9 bis 12 Uhr live. Das ist Österreichs erste Radiosendung vom Fahrrad!

Es gibt nichts Schöneres, als Urlaub in Österreich zu machen. Daher wird Sandra König im August das Sendestudio hinter sich lassen, das Ö3-Mikro aufs Fahrrad schnallen und 3 Wochen durch unser schönes Land fahren. Wir freuen uns über begeisterte Anruferinnen und Anrufer, Menschen die winken und entlang der Route mit uns plaudern!

Normalerweise sausen wir mit dem Auto von A nach B und übersehen, wie schön alles dazwischen ist. Diesen Sommer nehmen wir uns 3 Wochen lang Zeit und Sandra sendet live vom Fahrrad.

Sandra radelt von 31. Juli bis 18. August, immer Montag bis Freitag von 9-12 Uhr

Start ist am Bodensee, Ziel der Neusiedlersee. 700 Kilometer mit dem Sommersoundtrack in der Satteltasche und dem Ö3 Mikro am Helm. Wen sie treffen wird, was sie sehen und erleben wird...das hörst du ab Montag jeden Vormittag live auf Ö3.

Woche 1

Tag 1: von Festspielbühne nach Feldkirch

Festspielbühne Bregenz –Wolfurt – Schwarzach - Dornbirn – Hohenems – Altach - Götis- Koblach – Klaus, Weiler, Sulz – Röthis, Wankweil - Feldkirch

Tag 2: Feldkirch– St. Anton am Arlberg

Feldkirch - Frastanz – Bludenz – Brunnenfeld – Innerbraz – Klästerle – Stuben (Beginn Anstieg Arlbergpass) – Passtraße – St. Christophen

Tag 3: St. Anton am Arlberg – Ötztal

St. Anton am Arlberg – Flirsch – Gemeinde Pions – Landeck – Zams – Ötztal

Tag 4: Ötztal – Hall in Tirol

Ötztal – Stams – Telfs – Inzing – Zirl – Völs – Innsbruck – Hall in Tirol

Tag 5: Hall in Tirol – Ried im Zillerstal

Hall in Tirol – Wattens – Schwarz – Bruck am Ziller- Hart im Zillertag – Ried im Zillertal

Wochenende: Wir radeln über den Gerlospass

Woche 2

Tag 6: Mittersill – über Zell am See nach Bruck a. d. Glocknerstraße

Und wenn wir Lust haben fahren wir am Nachmittag den Glockner rauf J

Schlafen könnten wir im Alpenhaus in Kaprun (10 min von Bruck entfernt)

Tag 7: Bruck a. d. Glocknerstraße - Bischofshofen

Bruck a. d. Glocknerstraße - Taxenbach – Schwarzach im Pongau – St. Johann im Pongau – Bischofshofen

Tag 8: Bischofshofen - Schladming

Bischofshofen – Altenmarkt im Pongau – Radstadt – Mandling – Schladming

Tag 9: Schladming - Liezen

Schladming – Ais Assach – Öblarn – Niederöblarn – Falkenburg – Aigen im Ensstal – Liezen

Tag 10: Liezen – Hieflau

Liezen – Ardning- Admont- Hieflau

Wochenende: Wir chillen im Nationalpark Gesäuse

WOCHE 3

Tag 11: Hieflau – Traboch

Hieflau – Eisenerz – Präbichl – Trofaiach – Traboch

Tag 12 Traboch – Mürzzuschlag

Traboch – St. Michael in der Obersteiermark – Leoben – Bruck an der Mur – Kapfenberg – Mürzhofen – Mürzzuschlag

Tag 13: Mürzzuschlag – Neunkirchen

Mürzzuschlag –Spital am Semmering – Maria Schutz – Schottwien – Gloggnitz – Neunkirchen

Tag 14: Neunkirchen – Wir landen am Neusiedlersee

Tag 15: Eine Seerunde zum krönenden Abschluss

