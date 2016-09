Andrew Potter

Elton John: Der Rekordhalter der Popmusik in Österreich

Wir präsentieren die beste Musik der 80er und 90er und die größten Klassiker der Rock- und Popgeschichte - diesmal mit Elton John, Bluatschink, Roxy Music, STS, Mike & The Mechanics, Madonna, Linkin Park, INXS, Led Zeppelin, UB40, Air, Primal Scream, Hansi Lang, Coldplay, Santana, R.E.M., Falco und Johnny Cash

„Solid Gold“ mit Eberhard Forcher, 25. September 2016

Anfang 2016 erschien das 33. Album der Poplegende Elton John. Obwohl es großartig war fand es relativ wenig Beachtung. Songs aus dem neuen Album und eine große Anzahl von Klassikern wird Sir Elton John mit seiner Band am 24. November live in der Wiener Stadthalle präsentieren.

Marc Caulfield

Elton John ist zweifelsohne ein Künstler der Superlative. Seit Beginn seiner Karriere 1969 hat er mehr als unglaubliche 4.000 Auftritte in über 80 Ländern absolviert. Er ist einer der bestverkaufenden Solokünstler aller Zeiten – 37 Gold- und 27 Mehrfach-Platin-Alben, 58 Billboard Top 40 Singles in den Vereinigten Staaten und mehr als 250 Millionen verkaufte Einheiten weltweit kann er bis dato verzeichnen. Elton John hält – mit mehr als 33 Millionen Stück - immer noch den Rekord für die meistverkaufte Single aller Zeiten: „Candle In The Wind 1997“.

