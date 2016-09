Christian Jungwirth

Gert Steinbäcker: Neustart nach dem Ende von STS

Wir präsentieren die beste Musik der 80er und 90er und die größten Klassiker der Rock- und Popgeschichte - diesmal mit STS, Gert Steinbäcker, The Who, Rainhard Fendrich, Mike Oldfield, Robbie Williams, Madness, Blondie, Jimi Hendrix, Status Quo, Elton John, David Bowie, Prince, Opus und Cydi Lauper

„Solid Gold“ mit Eberhard Forcher, 18. September 2016

Gert Steinbäcker, das erste „S“ von „STS“ und erfolgreicher Solokünstler veröffentlicht am 11.11.2016 sein fünftes Soloalbum „Ja eh“!

Mit STS hat er österreichische Musikgeschichte geschrieben und Songs wie „Großvater“ oder „Irgendwann Bleib I Dann Dort“ sind heute Klassiker im gesamten deutschsprachigen Raum. Im Juli 2014 gaben STS nach fast 40 gemeinsamen Jahren bekannt, dass sie in Zukunft nicht mehr gemeinsam auf der Bühne auftreten werden. Als Begründung wurden gesundheitliche Probleme von Günter Timischl genannt.

Sebastian Patter / EXPA / picturedesk.com

Ja Eh: Neue Single Mit Hubert Von Goisern und Wilfried

Gert Steinbäcker will es im Herbst 2016 jedenfalls wieder wissen. Die erste Singleauskopplung „Ja eh“ aus Gert Steinbäckers neuem gleichnamigen Album, ‚Ja eh‘ ist gleichzeitig der Titelsong und ist in dieser Ausgabe von Solid Gold zu hören. Ein musikalisch überraschendes Lied mit einem klaren textlichen Statement gegen den von Angst und Hasspostigs geprägten Zeitgeist.Stimmlich mit dabei ist Wilfried Scheutz, die Seitelpfeife und die Harmonika spielt Hubert von Goisern. Man darf auf das Album gespannt sein, das Gert Steinbäcker im November live in Solid Gold präsentieren wird.

Moderiert von:

Eberhard Forcher



Sendungsübersicht