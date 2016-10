Nachbar in Not

„Nachbar in Not“ - Syrien: Hilfe vor Ort

Seit genau fünf Jahren leiden die Menschen in Syrien jetzt an den Folgen des dramatischen Bürgerkrieges: Hunderttausende sind nach Europa geflüchtet - Millionen aber harren aber als Vertriebene im eigenen Land und in den Nachbarländern aus. NACHBAR IN NOT versucht, möglichst viele mit dem Notwendigsten zu versorgen.

Unter dem Dach von NACHBAR IN NOT wirken CARE, Caritas, Diakonie, Hilfswerk, Malteser, Rotes Kreuz, Samariterbund und Volkshilfe – vor allem in den Nachbarländern Syriens, aber auch an den Brennpunkte entlang der sogenannten Balkanroute helfen sie Menschen auf der Flucht mit Lebensmitteln, medizinischer Versorgung und Notunterkünften.

Für diese Hilfe bitten die Organisationen um finanzielle Unterstützung:

Spendenkonto

IBAN: AT05 20111 40040044000

BIC: GIBAATWWXXX

Online Spenden oder Erlagschein anfordern:

nachbarinnot.ORF.at