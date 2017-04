Antonio Calanni / AP / picturedesk.com

Zu Ostern verstorben: Das war die älteste Frau der Welt

Der älteste Mensch der Welt lebte in Norditalien und war eine zierliche Dame mit eisernem Willen. Emma Morano hat in drei Jahrhunderten gelebt, zwei Weltkriege und elf Päpste überdauert. Ihr Geheimnis: rohe Eier und etwas selbstgebrannter Grappa.

Als Emma Martina Luigia Morano geboren wurde, lebte Giuseppe Verdi noch. Opel hatte gerade das erste Automobil gebaut und dem italienischen Radiopionier Guglielmo Marconi war es kurz zuvor gelungen, eine drahtlose Telegrafenverbindung über den Ärmelkanal herzustellen. Es war der 29. November 1899, 15 Jahre vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Leo XIII. war Papst - einer von elf, die Morano überlebt hat.

Franziskus hatte ihr im vergangenen Jahr zum Geburtstag sogar seinen Segen aus dem Vatikan geschickt. Emma Moranos Organismus war für ein langes Leben programmiert. Dass die Italienerin stolze 117 Jahre alt wurde, hatte auch andere Gründe. Nun ist mit ihr wohl der älteste Mensch der Welt gestorben.

Naturnähe

Die kleine Emma hatte als erstes von später acht Geschwistern im piemontesischen Örtchen Civiasco das Licht der Welt erblickt. Die Eltern Giovanni und Matilde stammten ursprünglich aus der Schweiz. Noch als Jugendliche zog sie mit der Familie ins Ossolatal, arbeitete später in einer Fabrik, die Jutebeutel herstellte. Aber der Staub bei der Arbeit tat ihren Lungen nicht gut, also entschied sie, fortan am Lago Maggiore zu leben, im Ort Pallanza - dort hat sie bis zum Ende gelebt.

Www.lagomaggioreguide.com #lagomaggiore #sansalvatore #panorama #vistapanoramica #lakemaggiore #puntopanoramico Ein von Lago Maggiore (@lagomaggioreturismo) gepostetes Video am 11. Apr 2015 um 2:46 Uhr

Zwischen Alkohol und Schokolade

Als ein Arzt ihr einst wegen ihrer Blutarmut empfahl, jeden Tag drei rohe Eier zu essen, nahm sie sich diesen Ratschlag zu Herzen. Erst vor wenigen Jahren hatte sie die Zahl auf zwei reduziert. Das macht insgesamt rund unglaubliche 109 000 Eier in den vergangenen 100 Jahren. Zusätzlich nahm die Seniorin täglich etwas Hackfleisch und Gemüsebrühe zu sich, eine Banane, selbstgebrannten Grappa zum Verdauen und, wenn es ihr der Hausarzt erlaubte, als Höhepunkt des Tages ein Gianduiotto - eine typische italienische Nusspraline.

Geliebte Unabhängigkeit

„Es geht mir gut“, erklärte sie, als ihr mitgeteilt wurde, dass sie nun der älteste Mensch auf dem Planeten ist. Zuvor war die nur wenige Monate vor ihr geborene Amerikanerin Susannah Mushatt Jones in einem Seniorenheim in New York gestorben. Ein Heim, für Morano wäre das nichts gwesen. Sie hat stets auf ihre Selbstständigkeit beharrt. „Ich bekomme oft Besuch, ich bin nie allein“, wurde sie von der Nachrichtenagentur Ansa zitiert.

Emma Morano, b. 1899, now the oldest person in the world, made Knight of Order of Merit of the Italian Republic. pic.twitter.com/PkSfJZGRSc — Julian Dutton (@JulianDutton1) 14. Mai 2016

Schicksalsschläge

Als junge Frau verliebte sich die umgarnte Emma in einen Gebirgsjäger, der im Ersten Weltkrieg an die Front gerufen wurde. „Er ist nicht mehr zurückgekommen, er ist gestorben“, erzählte sie später. „Da musste ich einen anderen heiraten.“ Das war 1926, aber der Ehemann entpuppte sich als gewalttätig, er schlug Morano. 1937 wurde sie Mutter, jedoch starb der kleine Angelo nach wenigen Monaten. Da nahm Morano all ihren Mut zusammen und verließ im Jahr 1938 ihren Mann - wohl als eine der ersten Frauen in Italien überhaupt.

Emma Morano (116): "Staying single is why I'm the world's oldest person." https://t.co/p2eL1JuDAF — Stephan Wiehler (@stevanwyler) 13. Mai 2016

77 Jahre Single

Scheidungen waren vom Gesetz nicht vorgesehen, und selbst Trennungen waren eine Rarität. Danach hat sich Morano nie wieder binden wollen, obwohl es an Anwärtern nicht gefehlt habe. „Ich wollte von niemandem mehr herumkommandiert werden“, sagte sie einmal der „New York Times“. Auch Kinder bekam sie keine mehr.

116-year-old Emma Morano is believed to now be last person in world born in the 1800s. https://t.co/SNka1mT0WX pic.twitter.com/PuqKOLDOYq — NBC Nightly News (@NBCNightlyNews) 13. Mai 2016

Ihr Geheimnis für ein langes Leben

„Ich bin zufrieden mit dem Leben, das ich gelebt habe“, betonte sie. Die schönste Zeit sei ihre Jugend gewesen, „da habe ich viel Walzer getanzt.“ Ob es letztlich die Eier, der Grappa oder etwas ganz anderes ist, das Emma Morano ein so langes Leben beschert hatte, das ist wissenschaftlich nicht zu belegen. Experten glauben, dass das Geheimnis weniger durch Essgewohnheiten als vielmehr genetisch zu erklären ist. Das könnte im Fall Morano stimmen: Ihre Mutter, eine Tante und mehrere Schwestern wurden über 90 Jahre alt, eine Schwester starb mit 103 Jahren.

Italy's Emma Morano greeted with a smile the news that she, at 116, is now the oldest person in the world. https://t.co/lqN95aNLik — The Associated Press (@AP) 13. Mai 2016

(dpa/ Anastasia Lopez)