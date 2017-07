Erneut Nadelöhr auf der Wiener Südosttangente

Starke Nerven brauchen Autofahrer ab Montag wieder im Norden Wiens: Nach der Generalsanierung Teil 1 im letzten Sommer ist auf der A23 zwischen Hirschstetten und Stadlau auch heuer bis 3. September in beiden Richtungen jeweils nur eine Fahrspur befahrbar. Vor allem in den ersten Tagen droht ein Stauchaos im Früh- und Abendverkehr.

Schon seit 16. Jänner ist nachts nur eine Fahrspur pro Richtung frei. Der Roadzipper hat dazu in den letzten Wochen die Betonleitwände täglich hin- und her gerutscht.

Asfinag

Am Montag beginnt nun bei der Sanierung der Südosttangente zwischen Hirschstetten und Stadlau erneut eine heiße Bauphase. Auf der Richtungsfahrbahn Gänserndorf wird in den nächsten acht Wochen der Fahrbahnbelag komplett erneuert, der Verkehr rollt in der Zeit in beiden Richtungen im Gegenverkehr auf der Richtungsfahrbahn Graz. Das sorgt für ein Nadelöhr auf einem der am stärksten befahrenen Straßenstücke Österreichs - es ist jeweils nur eine Fahrspur frei.

Außerdem ist von 8. bis 16. August zusätzlich die Ausfahrt Stadlau/Genochplatz gesperrt.

Asfinag

Ausweichen am besten großräumig

Speziell an den ersten Tagen werden sich im Früh- und Abendverkehr auf der A23 und der S2 lange Staus bilden. Auch auf den Ausweichstrecken im Nahbereich über die Wagramerstraße, die Erzherzog Karl-Straße, die Stadlauer- und die Hirschstettnerstraße droht zumindest in der ersten Woche ein Stauchaos.

Bei Staus empfiehlt es sich daher, großräumig über den Knoten Eibesbrunn und die S1-Nord, den Knoten Korneuburg und die A22 auszuweichen.

Die Arbeiten auf der A23 dauern bis 3. September.

Ö3-Wecker mit Philipp Hansa am 7. Juli 2017/ (Klaus Geßelbauer Ö3 Verkehrsredaktion)