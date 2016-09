Das bringt die Herbstmode 2016

Vom Gefühl her noch Sommer, in den Geschäften ist schon Herbst. Und der bringt einiges an neuen und mitunter auch gewöhnungsbedürftigen Modetrends.

Ö3-Supersamstag mit Sandra König, 17. September 2016

Dazu zählt auf jeden Fall der XXL oder Oversized-Trend. Wer sich noch an die unförmige Mode aus den 90er Jahren erinnert - das war ein Vorspiel zu dem, wie unförmig viele Modeteile diesen Herbst geschnitten sind.

Blusen, die wirken wie übergroße Kleider, Pullis mit Ärmel, die extrelang sind, Mäntel, die in der Größe Small auch im 9. Schwangerschaftsmonat passen oder Hosen, die ohne Gürtel runterfallen.

Die Trends sind auch schon bei den Stars angekommen:

Discover a modern approach to grunge with animal print coats in #FurFreeFur layered over sporty stripes. Shop now at #StellaMcCartney.com. #StellasWorld Ein von Stella McCartney (@stellamccartney) gepostetes Foto am 8. Sep 2016 um 5:27 Uhr

💥📸💥 Ein von Kim Kardashian West (@kimkardashian) gepostetes Foto am 6. Sep 2016 um 14:24 Uhr

Thank you Europe/UK 😘🎈 Ein von badgalriri (@badgalriri) gepostetes Foto am 21. Aug 2016 um 18:24 Uhr