Warner

Neu im Kino: Die perfekte Romantik-SMS

In Anspielung auf Klassiker wie „E-Mail für Dich“ und „Schlaflos in Seattle“ hat Karoline Herfurth den Bestseller „SMS für Dich“ verfilmt. Ob Herfurths Regiedebut mit den großen Vorbildern aus Hollywood mithalten kann hat sich Ö3-Filmchef P.A. Straubinger angeschaut.

„Ö3-Wecker“ mit Robert Kratky, 15. September 2016

Inhalt

Clara (Karoline Herfurth) kommt einfach nicht über den Verlust ihrer großen Liebe Ben hinweg, der vor zwei Jahren bei einem Autounfall gestorben ist. Selbst ihrer forschen Mitbewohnerin Katja (Nora Tschirner) gelingt es nur mühsam, ihre Freundin zurück ins Leben zu manövrieren. Stattdessen schreibt Clara voller Wehmut SMS an Bens alte Handynummer ... ohne zu ahnen, dass die Nummer gerade neu vergeben wurde.

zurück von weiter

Hier geht es zum Trailer

So landen ihre liebevollen, romantischen Erinnerungen direkt im Display des Sportjournalisten Mark (Friedrich Mücke). Verblüfft und zugleich berührt liest dieser die SMSgewordene Sehnsucht … und schlittert in seiner Verwirrung bei seiner Freundin Fiona (Friederike Kempter) von einem Fettnapf in den nächsten. Trotzdem: Er muss die mysteriöse Unbekannte unbedingt finden und spannt auch seinen besten Freund David (Frederick Lau) in die Suche ein…

Hitradio Ö3

P.A.Straubingers Filmkritik

„SMS für Dich“ versteht es die vorhersehbaren Genregrenzen der Romantikkomödie perfekt mit Leben zu erfüllen - mit treffsicheren Pointen, einem brillanten Ensemble und genau der richtigen Portion Kitsch.

„SMS für Dich“ braucht sich hinter den großen Hollywoodvorbildern nicht zu verstecken - für Freunde kitschiger Romantikkomödie ein todsicherer Tipp.

Kurz: Übung gelungen.

Bringt 8 von 10 erfrischend-kitschig Movie-Minute-Empfehlungspunkt.

ORF.at

Filminfo

Romantik / D 2016

Darsteller: Karoline Herfurth, Nora Tschirner

Regie: Karoline Herfurth

Hitradio Ö3

Ö3-Movie-Minute als Podcast

Die Filmkritik von und mit P. A. Straubinger. Für alle, die den Ö3-Wecker am Donnerstag verpasst haben, gibt’s im Kino-Podcast Infos zum Film der Woche.

Um diesen Ö3-Podcast-Feed kostenlos zu abonnieren, kopiere einfach diesen Link in Deinen Podcatcher:

xml

@iTunes