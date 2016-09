America’s got Talent

Österreichische Magier sind Amerikas zweite Wahl

In „America’s Got Talent“ hat der TV-Sender NBC zum elften Mal die besten Talente der USA gesucht. Knapp auf Platz zwei gelandet ist in der vergangenen Nacht das österreichische Magier-Duo „The Clairvoyants“.

„Ö3-Wecker“ mit Robert Kratky, 15. September 2016

Während der Großteil Österreichs noch geschlafen hat, haben in den USA die TV-Zuseher Daumen gedrückt und mit ihren Favriten mitgezittert. „The Clairvoyants“ - zu Deutsch: die Hellseher - haben sich im großen Finale nur der zwölfjährigen Grace VanderWaal mit dem Song „I Don’t Know My Name“ geschlagen geben müssen. Glücklich sind sie trotzdem, wie Thommy Ten und Amelie van Tass Ö3-Moderator Robert Kratky am Telefon erzählt haben:

Wie sie in dem Interview verraten haben, werden „The Clairvoyants“ gemeinsam mit der Siegerin eine Show in Las Vegas geben. Sicherlich nicht das letzte Engagement in den USA, da Thommy Ten und Amelie van Tass durch „America’s Got Talent“ Millionen TV-Zuseher begeistern und auf sich aufmerksam machen konnten. Dass sie das Preisgeld in der Höhe von einer Million Dollar nicht einstreifen durften, werden die beiden Niederösterreicher wohl verkraften. (WD)