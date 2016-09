Der hefitgste Taifun des Jahres fegt derzeit durch Teile Chinas. In der Stadt Fuzhou hat der Sturm zu einem Aufsehen erregenden, aber harmlosen Schauspiel geführt.

Bei den örtlichen Feiern zum gerade stattfindenden Mondfest riss Taifun „Meranti“ einen riesigen Mondballon aus der Verankerung und trieb ihn durch die Stadt. Zum Glück der Passanten auf der Straße sieht der Ballon massiver aus als er ist. (WD)

Huge moon balloon blown away in Fuzhou, E China, as #TyphoonMeranti approaches. Moonless #MidAutumnFestival? pic.twitter.com/5YqrYAuRdk