Erstes Emoji mit Kopftuch

Was wäre die digitale Welt nur ohne Emoji? Sie drücken mit einem Zeichen so ziemlich all unsere Gefühlslagen aus - insgesamt gibt es über 700 verschiedene Emoji. 2017 könnte dank einem 15-jährigen Mädchen aus Berlin, ein Emoji mit Kopftuch dazukommen.

Der Saudi-Araberin Rayouf Alhumedhi kam die Idee, als sie gemeinsam mit Freunden einen Gruppenchat auf WhatsApp einrichten wollte. Alle hätten sich dafür Emoji-Charaktere ausgesucht, die ihnen ähnelten. Nur für sie selbst als kopftuchtragende Frau habe es kein repräsentatives Symbol gegeben. Also schrieb die Schülerin an das zuständige Unicode Consortium und erhielt dort prompt positives Feedback. Gemeinsam wurde ein Entwurf geschaffen, der schon 2017 verfügbar sein könnte.

Anyone else looking to reach @rayoufalh? (The 15 year old behind the hijab emoji). I have her info. https://t.co/TM1Quycx16