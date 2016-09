Van der Bellen schon als Präsident in Schulbüchern

Ja, auch das kann passieren, im derzeitigen Präsidenten-Hickhack. Während das Bild von Altbundespräsident Heinz Fischer noch in manchen Klassenzimmern hängt, scheint Präsidentschaftskandidat Alexander Van der Bellen in einem Schulbuch bereits als sein Nachfolger auf.

Im für den Unterricht im Fach „Politische Bildung und Recht“ in den fünften Klassen einiger BHS-Formen zugelassenen gleichnamigen Buch des Trauner-Verlags scheint Van der Bellen mit Bild und auf einer Tafel mit allen Präsidenten der Zweiten Republik auf. Im Verlag bedauerte man das: Man versuche so aktuell wie möglich zu sein - damit die Bücher für das laufende Schuljahr fertig werden, habe zu diesem Zeitpunkt gedruckt werden müssen. Der Druck des Buches sei in die Zeit kurz nach Bekanntgabe des Ergebnisses der Stichwahl gefallen, hieß es auf APA-Anfrage im Verlag. Der Verlag hat daraufhin in den Lehrerbegleitheften zu dem Buch auf den Fehler hingewiesen. Beim nächsten Nachdruck, der jährlich stattfinde, werde man natürlich auch das Buch im Fall des Falls korrigieren. (APA)