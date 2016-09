Sutton Images / EXPA / picturedesk.com

So leben die Superreichen auf ihren Luxusyachten

Sie lagern vor Cannes oder Monte Carlo und wenn man sie sieht, weiß man, das ist eine ganz eigene Welt: die der Superreichen und ihrer Luxusyachten. Der deutsche Koch Stephan Staats war Teil davon, er hat auf Privatyachten für russische Oligarchen oder Filmstars gekocht. Jetzt hat er ein Buch über diese „Plastikwelt“, wie er es nennt, geschrieben.

Guten Morgen am Sonntag mit Martina Rupp, 18. September 2016

„Das skurrilste war wahrscheinlich, dass ich einmal mit dem Helikopter zum Markt geflogen bin, weil einige Teile in der Lieferung nicht vorhanden waren. In dem Fall waren das Brokkolini-Röschen und weil die eben unbedingt an dem Abend auf dem Teller liegen mussten, wurde ich mit dem Helikopter zum Markt geflogen“. In der Welt der Superreichen ganz normal, sagt Stephan Staats.

Hubertus Schüler

Kaviar um 70.000 Euro

Auch dass man mit dem Privatjet eigens zum Kaspischen Meer fliegt, um den seltenen Almas-Kaviar zu kaufen- Marktwert von 2 Kilo 70.000 Euro - serviert wird er in einer 24-karätigen Golddose. Ein anderer Arbeitgeber ist erst 7 Jahre alt, aber schon Besitzer einer 90 Millionen teuren Yacht- und ebenfalls mit ausgeprägtem Hang zum Luxus:

Yachtbesitzer ist erst 7 Jahre alt

„Eine der Gewohnheiten war, dass wir konstant 42 verschiedene Eiscreme und Sorbetsorten in der Küche haben mussten, und dass da eben täglich dann sechs verschiedene Geschmacksrichtungen probiert wurden, die dann in Martini-Gläsern, die gekühlt waren, gereicht wurden. Er hatte einfach ein Faible für die verschiedenen Eiscreme-Sorten.“

Leben für die Crew ist weniger glamourös

Für Koch Stephan Staats und sein Team ist das Leben hingegen weniger glamourös: „Wir reden davon, dass wir sieben Tage die Woche arbeiten, zwischen 16 und 20 Stunden und das jeden Tag und das über Monate. Beziehungen brechen ab, Drama auf den Schiffen und man fragt sich: ‚Wieso mach ich das‘?“

Heute lebt er in Neuseeland ein ganz normales Leben, von der Welt der Yachten hat er sich weitgehend zurückgezogen: „Es hat halt mit dem normalen Leben oder was wir als normales Leben bezeichnen, wenig zu tun. Es ist eine Plastikwelt, wo es nicht um die Seele, sondern um den Geldbeutel geht- oft genug.“ (JK)

Hubertus Schüler

Rezepte zum Nachkochen:

1) Albondigas/Spanische Fleischbällchen

Zeit gesamt: 1 Stunde 40 Minuten

Einkaufsliste: Für 4 Portionen (ca. 20 Bälle) Fleischbällchen

100 g frische Chorizo (spanische Wurst in Supermärkten), aus dem Darm genommen

250 g Rinderhackfleisch

250 g Schweinehackfleisch

1 Zwiebel, in sehr feine Würfel geschnitten

2 EL gerösteter Knoblauch (siehe Seite 39)

50 g Petersilie, fein gehackt

3 Scheiben Weißbrot, entrindet

100 ml Buttermilch

200 g Manchego oder Parmesan, gerieben

½ TL Salz

1 TL frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

1 TL edelsüßes Paprikapulver

Zum Garen und servieren

- 150 g Mehl

- Olivenöl zum Braten plus 100 ml zum Aufgießen

- 500 ml Hühnerbrühe

- 1 kleine Dose (425 ml) pürierte Tomaten aus der Dose

- 200 ml Weißwein

- Zesten von 1 unbehandelten Zitrone

- 50 g Petersilie, gehackt

Zubereitungszeit: 40 Minuten

Für die Fleischbällchen alle Zutaten in einer großen Schüssel gut durchkneten.

Dann aus jeweils etwa 40 g Masse kleine Kugeln formen.

Dann aus jeweils etwa 40 g Masse kleine Kugeln formen. Im Mehl wälzen und auf mittlerer Hitze in einer Pfanne in Olivenöl goldbraun anbraten, aber nicht durchgaren. Die innen noch rohen Fleischbällchen in eine feuerfeste Form geben. Hühnerbrühe, pürierte Tomaten, Weißwein und Olivenöl vermischen

und über die Bälle gießen. Im vorgeheizten Ofen bei 180 °C Umluft 30–40 Minuten ohne Abdeckung backen. Die Bällchen zwischendurch wenden,falls sie zu viel Farbe annehmen.

und über die Bälle gießen. Im vorgeheizten Ofen bei 180 °C Umluft 30–40 Minuten ohne Abdeckung backen. Die Bällchen zwischendurch wenden,falls sie zu viel Farbe annehmen. Zum Servieren Zitronenzesten und Petersilie

aufstreuen, wie ich es besonders gern mag. Mit gegrilltem Brot, Pasta oder Reis servieren. Enjoy!

Hubertus Schüler

2) Barbagiuans/Gebackene Ravioli

Zeit gesamt: 1 Stunde 10 Minuten

Für 4 Portionen (ca. 20 Ravioli)

Teig:

- 220 g Mehl plus etwas für die Arbeitsfläche

- ½ EL Salz

- 1 Eigelb

- 50 ml Olivenöl

Füllung

- 20 ml Olivenöl

- ½ Zwiebel oder 1 Frühlingszwiebel, in sehr feine Würfel geschnitten

- ½ Stange Lauch, nur weißer Teil, in sehr feine Streifen geschnitten

- 2 Thymianzweige

- 150 g Mangold, nur grüner Teil, grob

gehackt, oder Spinat ohne Stängel

- 50 g Hüttenkäse oder Ricotta, gut ausgedrückt

- 20 g Parmesan, gerieben

- Zesten von ¼ unbehandelten Zitrone

- 1 Eiweiß, geschlagen

Ausserdem

- 30 ml Pflanzenöl

- 1 Butterflocke

Zubereitungszeit 45 Minuten

Für den Teig Mehl und Salz in eine große Schüssel sieben. Eigelb und Olivenöl dazugeben und mit einer Gabel einrühren. Nach und nach 4 EL kaltes Wasser dazugeben, bis sich ein grob zusammenhängender Teig bildet. Den Teig aus der Schüssel nehmen und auf einer mit Mehl bestäubten Arbeitsfläche etwa 5 Minuten mit den Händen durchkneten, bis er glatt und elastisch ist. In Klarsichtfolie wickeln und 20 Minuten zum Ruhen in den Kühlschrank legen.

Für die Füllung das Olivenöl in einer Pfanne erhitzen. Zwiebeln, Lauch und Thymian 5 Minuten anbraten. Mangold dazugeben und alles weitere 5 Minuten bei mittlerer Hitze braten. Das Gemüse in eine Schüssel füllen und gut mit Hüttenkäse, Parmesan und Zitronenzesten vermischen. Die Thymianzweige entfernen und die Mischung zum Abkühlen zur Seite stellen. Falls sich Flüssigkeit in der Schüssel bildet, diese abgießen; die Füllung darf feucht, aber nicht nass sein.

Den Teig aus dem Kühlschrank nehmen und auf

einer bemehlten Arbeitsplatte 2 mm dick ausrollen. Wenn nötig, den Teig beim Ausrollen leicht mit Mehl bestäuben, damit er nicht am Nudelholz kleben bleibt. Mit einem Ring Kreise von 6 cm Durchmesser ausstechen. Die Abschnitte zusammen nochmals ausrollen, bis etwa 20 Teigkreise

entstanden sind.

Teigstücke mit dem Eiweiß einpinseln. Jeweils etwa 1 TL Füllung knapp neben die Mitte setzen. Die bis zum Teigrand

längere Seite über der Füllung einschlagen, sodass Halbkreise entstehen. Teig leicht andrücken. Darauf achten, dass keine Lufteinschlüsse in der

Raviolitasche entstehen. Mit einer Gabel die aufeinanderliegenden Kanten gut zusammendrücken.