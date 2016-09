80-jähriger Alzheimerpatient unterschreibt Plattenvertrag

Zuerst startete der 80-Jährige auf Facebook und Youtube mit seinem Gesang durch und jetzt folgt der Plattenvertrag.

Der 80-jährige Ted McDermottk leidet an Alzheimer, doch das hindert ihn nicht beim Karaoke-Singen im Auto mit seinem Sohn lauthals und vor allem textsicher mitzusingen. An seinen Sohn kann er sich teilweise nicht mehr erinnern, aber bei Liedtexten überrascht er immer wieder mit enormen Wissen. Sein Sohn Mac McDermott war so beeindruckt, dass er schließlich einen eigenen Facebook-Account und Youtube-Kanal mit dem Namen „The Songaminute Men“ erstellte um die Gesangskünste seines Vaters mit möglichst vielen Menschen zu teilen.

Dies funktionierte so gut, dass nun das Plattenlabel Decca Records auf den an Alzheimer Erkrankten zukam und ihm einen Plattenvertrag anbot. Den nahm der 80-Jährige sofort an ohne lange zu überlegen. Jetzt hofft Ted McDermottk auch bald in den Charts zu landen. (JP)