Kremser Feuerwehr rettet Hund von Hausdach

Die Feuerwehr hat am Donnerstagnachmittag in Krems einen Hund vom Dach eines zweistöckigen Wohnhauses in der Hohensteinstraße gerettet.

Das Tier konnte sich nicht mehr selbstständig aus einem Schneefanggitter befreien, berichtete die FF am Freitag.

APA/FF KREMS/MANFRED WIMMER

Mittels Drehleiter wurde der Vierbeiner in Sicherheit gebracht. Die Tierrettung übernahm die weitere Versorgung des Hundes. (APA/CC)