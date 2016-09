Jordan Strauss / AP / picturedesk.com

Rekord für „GoT“ - und ein Tampon regt auf

„And the Emmy goes to...“ hat es in der vergangenen Nacht zum 68. Mal in Los Angeles geheißen. Wie in den Vorjahren wurde natürlich wieder „Game of Thrones“ genannt, auch „Veep“ ist zum wiederholten Mal ausgezeichnet worden. Für Aufregung sorgte schon vor der Show Komikerin Amy Schumer mit einer Aussage zu ihrem Outfit.

„Ö3-Wecker“ mit Robert Kratky, 19. September 2016

Die Fantasy-Serie „Game of Thrones“ und die Politsatire „Veep“ sind bei den Emmy-Awards wie im Vorjahr als beste Serien des Jahres ausgezeichnet worden. „Veep“ siegte als beste Comedy-Serie, „Game of Thrones“ gewann am Sonntagabend (Ortszeit) als beste Drama-Serie. Mit den Preisen aus früheren Jahren kommt „Game of Thrones“ damit auf insgesamt 38 Emmys - mehr als jede andere Fernsehserie in der fast 70-jährigen Emmy-Geschichte.

Der Mordprozess um den Footballer O.J. Simpson hat bei den Emmy-Awards die wichtigsten Preise in den Miniserien-Kategorien gewonnen. Die zehnteilige Reihe „The People v OJ Simpson“ gewann nicht nur den Preis als herausragende Miniserie. Sarah Paulson und Cortney B. Vance siegten am Sonntagabend auch als beste Hauptrollen. Sterling K. Brown wurde als bester Nebendarsteller in einer Miniserie ausgezeichnet.

zurück von weiter

Amy Schumer trägt was..?

Bei einem der vielen TV-Interviews auf dem roten Teppich vor dem Microsoft Theater wurde Komikerin Amy Schumer die übliche Frage nach ihrem Outfit gestellt. Die Antwort begann klassisch mit Vivienne Westwood und Tom Ford, um schließlich kurios zu enden - mit einem Tampon von OB. Amy Schumer sieht keinen Grund, ihre Weiblichkeit zu verheimlichen. Sehr zur Überraschung von Reporterin Giuliana Rancic, die mit dieser Antwort sichtlich nicht gerechnet hatte:

Amy Schumer being Amy Schumer on the #Emmys red carpet pic.twitter.com/3kZzeOTuIJ — Mashable (@mashable) 19. September 2016

Der Emmy Award gilt als der wichtigste Fernsehpreis der Welt.

Ohne Donald Trump geht’s nicht

Viele Sieger nahmen bei ihren Dankesreden im Microsoft Theater Bezug auf den Wahlkampf in den Vereinigten Staaten. „Unsere Serie hat als Politsatire begonnen und sich in eine Dokumentation verwandelt“, sagte Louis-Dreyfus über den republikanischen Kandidaten Donald Trump. „Wenn es das Fernsehen nicht gäbe, wäre Donald Trump überhaupt nicht nominiert“, hatte zuvor auch schon Moderator Jimmy Kimmel mit Blick auf Trumps Aufstieg durch die Reality-Show „The Apprentice“ gewitzelt. In einem Einspielfilm war der Trump unterlegene Republikaner Jeb Bush zu sehen. Er sagte darin zu Kimmel: „Du bist nominiert? Ich frage mich, wie sich das anfühlt.“ (DPA/APA/AFP/WD)