„The Sound of Music“ - Schauspielerin gestorben

Die 73-Jährige Charmian Carr, welche die Tochter Liesl von Trapp in dem Oscar - gekrönten Film „The Sound of Music“ spielte, verstarb Samstag an den Folgen ihrer Demenzerkrankung.

Ein Musical, das immer wieder aufs Neue mit Österreich in Verbindung gebracht wird, ist „The Sound of Music“. In Österreich weniger bekannt als im Ausland, handelt es von der Familiengeschichte der Trapps während des Dritten Reichs.

Charmian Carr, die eigentlich Charmian Anne Farnon hieß, spielte in dem Musical die älteste Trapp-Tochter. Als einer besten Szenen von „The Sound of Music“ gilt jene, in der Carr mit ihrem Freund Rolf während eines Gewitters in einer Gartenlaube ist und „Sixteen going on Seventeen“ singt.

Neben der Schauspielerei arbeitete sie die meiste Zeit ihres Lebens als Innenarchitektin. Genauso schrieb sie zwei Bücher über ihre Rolle „Forever Liesl“ und „Letters to Liesl“, sowie agierte als Gastgeberin von Gesangstreffen von „Sound of Music“-Fans in den USA. Nun erlag sie den Folgen ihrer Demenzerkrankung.

(JP)