Enrique Iglesias bringt Sex und Liebe nach Wien

Im Rahmen seiner laufenden Welttournee „Sex and Love“ kommt Latino-Superstar Enrique Iglesias auch nach Österreich. Der einzige Termin in Wien: 14. Dezember 2016 in der Wiener Stadthalle.

100 Millionen verkaufte Singles und Alben, 197 Preise und Auszeichnungen, darunter zahlreiche Grammys, Billboard Awards, American Music Awards – Iglesias ist einer der erfolgreichsten aktuellen Künstler der Welt.

Mit seiner aktuellen Erfolgssingle „Duele el Corazon“ hat der 41-Jährige Musikgeschichte geschrieben: mit insgesamt 14 Platz-eins-Tracks erklomm er die Spitze der „Billboard Dance Club Songs“. Auch für den erfolgsgewohnten Superstar aus Spanien eine ganz besonderer Rekord.

Mehr als 2 Millionen Tickets verkauft

Seine Live-Auftritte sind inzwischen legendär: Zehn Welttourneen, in Metropolen wie New York, Mexiko City, Madrid, London, Sydney, Kairo, Riga, Minsk, Rabat, Istanbul und Kapstadt. In den vergangenen fünf Jahren füllte er Arenen in 109 Metropolen weltweit, verkaufte mehr als 2 Millionen Tickets und schaffte es mit der „Euphoria“-Tour gleich zweimal an die Spitze der Billboard’s Hot Tours Charts.

Mit seiner aktuellen Tournee „Sex an Love“ feiert der Weltstar bereits seit 2014 sensationelle Erfolge von Lateinamerika, Südamerika, über Europa, Russland, Asien bis in die USA. Aktueller Höhepunkt: zwei Konzerte am 16. und 17. September 2016 im legendären Colosseum im Caesars Palace in Las Vegas. (CC)