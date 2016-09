Stewardessen in Aufregung: Schlange im Flugzeug

So einen Sitznachbarn will man im Flugzeug wirklich nicht. Das Flugzeug wollte gerade in Stockholm abheben, als die Crew auf die Schlange aufmerksam geworden ist. Der Pilot hat das Tier kurz vor Start noch ins Freie gebracht.

Helmut Pum / picturedesk.com

Eine Schlange hat sich in ein Flugzeug der skandinavischen Airline SAS verirrt und den Flugbegleitern einen gehörigen Schrecken eingejagt. „Das Flugzeug wollte gerade von Stockholm nach Oslo abheben, als die Crew eine kleine Schlange im hinteren Teil des Flugzeugs gefunden hat“, sagte ein SAS-Sprecher am Montag über den Vorfall vom Freitag.

Augenzeugen berichten

„Ich saß ganz hinten und habe gesehen, wie Aufregung unter den Stewardessen ausbrach“, sagte Passagier Erik Zettervall dem Online-Portal „Nyheter 24“. Das Tier sei aber nicht giftig gewesen, erklärte der Sprecher. „Der Pilot ging hin und hat die Schlange aus dem Flugzeug getragen und im Gras ausgesetzt.“ Nur die Fluggäste in der Nähe hätten etwas mitbekommen. „Alles ist ruhig geblieben und wir konnten pünktlich abheben.“

(APA)