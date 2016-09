Endlich: Twitter lockert 140-Zeichen-Regel

„Erzählt mehr darüber, was gerade los ist!“, warb der Konzern in einem Tweet. Seit der Gründung vor zehn Jahren waren Kurzbotschaften auf Twitter auf eine Länge von 140 Zeichen begrenzt.

Schon zu Beginn des Jahres war eine Lockerung der Regel im Gespräch, allerdings stieß dies bei den Nutzern auf heftigen Widerstand.

Say more about what's happening! Rolling out now: photos, videos, GIFs, polls, and Quote Tweets no longer count toward your 140 characters. pic.twitter.com/I9pUC0NdZC