Vorwürfe gegen Filmstar Jim Carrey nach Tod seiner Ex

Hollywood-Witzbold Jim Carrey muss sich gegen schwere Vorwürfe wehren.

Eine am Montag in Los Angeles eingereichte Klage wirft dem Schauspieler vor, unter falschem Namen berauschende Medikamente für seine Exfreundin besorgt zu haben, bevor diese im vergangenen Jahr an einer Überdosis starb.

Woah! Jim Carrey is being sued for wrongful death of ex!

Klage: Carrey soll Rauschmittel besorgt haben

Der Kläger legt Carrey zur Last, die Medikamente unter dem falschen Namen „Arthur King“ besorgt und an White weitergegeben zu haben. Nach deren Tod habe der Filmstar versucht, seine Spuren zu verwischen.

Der Schauspieler wies die Vorwürfe rundweg zurück. In einer Erklärung, die das Promi-Portal TMZ veröffentlichte, sprach der Star von einem „herzlosen Versuch, mich und die Frau, die ich geliebt habe, auszunutzen“. Es gebe „Momente im Leben, in denen man sich erheben und seine Ehre gegen das Böse in der Welt verteidigen“ müsse.

Vertreten wird Carrey von Prominentenanwalt Marty Singer. Dieser wertete die Klage als Versuch des Witwers, Geld aus Carrey herauszupressen.

Nach Informationen von TMZ argumentiert der Anwalt, White habe die Medikamentenrezepte von Carrey gestohlen; Carrey habe die Präparate nicht vorsätzlich an sie weitergegeben. Der Witwer verlangt in der Klage eine nicht genauer genannte Geldsumme als Entschädigung für Bestattungs- und Anwaltskosten.

Cathriona White war im September vergangenen Jahres tot aufgefunden worden. Einer gerichtsmedizinischen Untersuchung zufolge hatte sie sich mit einem tödlichen Medikamentencocktail das Leben genommen.

Eingereicht wurde die Klage vom Witwer der verstorbenen Cathriona White, mit der Carrey in den vorangegangenen Jahren liiert war.

(dpa)