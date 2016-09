Mit diesen Outfits erobert ein federloser Vogel Instagram

Rhea, ein zwei-jähriger Vogel, begeistert derzeit aufgrund seines Aussehens und seinen besonderen Outfits das Netz.

Vor einigen Wochen entdeckte die 23-Jährige Isabella Eisenmann den kleinen federlosen Vogel auf der Social-Media Seite eines Tierarztes. Kurz darauf adoptierte sie ihn. Rhea leidet an PBFD, was für psittacine beak and feather disease steht. Dadurch kann er nicht fliegen und ihm wachsen keine Federn. Gerade in den kälteren Monaten bedeutet dies allerdings, dass Rhea stark friert.

Vor sechs Wochen richtete Isabella nun ein Instagram-Profil für Rhea ein, auf dem sie regelmäßig Fotos postet. Bereits nach kurzer Zeit begannen Leute aus aller Welt Kleidung als Federersatz für das Tier zu schicken. Die Outfits reichen von einem stylischen Sombrero bis hin zu einem gemütlichen Kostüm oder einer Kappe.

Mittlerweile hat der Account über 88.000 Abonnenten. (JP)