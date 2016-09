Reiri Kurihara / AP / EDUARDO MUNOZ ALVAREZ / AFP / picturedesk.com

Diese Verschwörungstheorien gibt es über Clinton und Trump

Absurd, skurril und doch populär - die US-Präsidentenwahl fördert die abenteuerlichsten Verschwörungstheorien zutage.

Es ist auffällig, dass Hillary Clinton häufiger als Donald Trump Gegenstand abenteuerlicher Spekulationen ist. Trump streut selbst gerne Gerüchte: „There’s something going on!“ - „Irgendwas stimmt da nicht!“.

Hillary Clintons Doppelgängerin:

Nach ihrem Schwächeanfall während einer Veranstaltung zum 11. September trat Clinton nur zwei Stunden später wieder in die Öffentlichkeit. Verschwörungstheoretiker: ganz klar eine Doppelgängerin. So genannte Beweise wurden in sozialen Medien gesammelt.

I thought the #HillarysBodyDouble theory was total tinfoil hat material but now I'm looking at these pics like hmmmm pic.twitter.com/gCFVdUpnTC — hautedamn 🐸 (@hautedamn) 12. September 2016

Ob Nase oder Finger - es seien klare Unterschiede zu sehen. Weitere Spekulationen: Die Doppelgängerin soll Schauspielerin Teresa Lilly Barnwell sein, eine Clinton-Imitatorin.

Von Hirntumor bis Zungenkrebs

Epilepsie, Parkinson oder Hirntumor - um Clintons Gesundheit ranken sich die wildesten Spekulationen. Bereits 2015 verkündete die Zeitung „National Enquirer“ das baldige Ableben der Demokratin.

In einem Video der Seite „Infowars“ analysieren Experten Clintons Lachen als eine Persönlichkeitsstörung. Der Blog „The Conservative Tree House“ stelle einen Fleck auf Clintons Zunge fest. Diagnose: Zungenkrebs.

Der Knopf in Clintons Ohr:

„Ein Knopf im Ohr?“, mit dieser Frage löste Schauspieler James Woods eine heftige Diskussion aus. Der Grund: ein Foto, das Clinton bei einem Auftritt im Sender NBC mit einem kleinen Gegenstand im Ohr zeigt.

Woods postete auch eine Wikileaks-E-Mail von 2009, in der Clinton-Vertraute Huma Abedin fragt: „Hast du Deinen Knopf im Ohr mitgenommen, oder soll ich ihn holen?“. Die Seite „True Pundit“ mutmaßt, dass Clinton schon früher Ansagen über den Knopf bekam.

Der mysteriöse Begleiter:

Er weicht ihr nicht von der Seite: Clintons Begleiter. Einige sehen in ihm keinen Bodyguard, sondern eine Gefahr. Der Autor Mike Cernovich: „Jeder Sicherheitsagent trägt einen Anzug. Hillarys Begleiter ist leger angezogen. Etwas Großes bahnt sich da an.“

Auf einem Foto soll der Begleiter eine Diazepamspritze halten, einen Arzneistoff gegen Panikattacken. Es wurde geraunt, der Mann sei ein Psychiater, der Clinton auch hypnotisiere. Das beweise angeblich ein Video, in dem der Begleiter ihr etwas ins Ohr flüstert.

Donald Trump - der Antichrist:

Der Antichrist - eine Figur aus der Bibel, die Gegenmacht zu Jesus Christus. Laut Bibel soll sich der Mond vor der Ankunft des Antichristen in Blut verwandeln. Die Verbindung zu Trump: An seinem Geburtstag, dem 14. Juni 1946, gab es eine totale Mondfinsternis, auch als „Blutmond“ bekannt.

Ein von João Bastos (@joaobastos86) gepostetes Foto am 20. Sep 2016 um 20:02 Uhr

Auch die Zahl des Antichristen (666) tauche in Trumps Leben auf. Eines seiner Gebäude hat er in der 666 Fifth Avenue in New York gekauft. Selbst lebt er im 66. Stock des Trump Towers. Für viele ist das sehr mysteriös.

Trump unter falscher Flagge:

„Es ist alles nur gespielt!“, schreibt der US-amerikanische Journalist Justin Raimondo auf seinem Blog. Donald Trump schauspielere, um seiner Freundin Hillary Clinton zur Präsidentschaft zu verhelfen.



All I'm saying is there is more evidence that Trump is a Clinton plant than evidence he isn't pic.twitter.com/RwdAGSV6X8 — David Freedlander (@freedlander) 7. Dezember 2015

Die Gründe: seine gute Beziehung zu den Clintons, seine Unterstützung vergangener demokratische Kampagnen und seine kontroversen Aussagen, mit denen er die Republikaner zu spalten versuche.

Maybe Donald negotiated a deal with his buddy @HillaryClinton. Continuing this path will put her in the White House. https://t.co/AlvByiSrMn — Jeb Bush (@JebBush) 8. Dezember 2015

Rassismus, Hetzparolen und Populismus - Trump könne nur eine Karikatur des Konservatismus sein - erfunden von den Demokraten.

Die Illuminati und Trump:

Die Illuminati, eine Geheimgesellschaft, die im Jahr 1785 verboten wurde, besteht nach Meinung einiger Verschwörer weiter fort. Trump soll nun angeblich gezielt von dem Orden eingesetzt worden sein, um als nächster Präsident ihren Befehlen zu gehorchen.

Befolgt er sie nicht, könnte er von den Illuminati umgebracht werden. Dies sei ja schon bei Präsident John F. Kennedy der Fall gewesen. „Beweisvideos“ sollen zeigen, dass Trump zu den Illuminati gehöre. Zu erkennen sei dies etwa an seinen Händen, die er zu einer Pyramide formt - eines der wichtigsten Symbole des Ordens.

Clinton und Trump sind Reptiloide:

So absurd sie klingt, hat die Theorie der Reptiloide doch viele Anhänger. Erfinder David Icke beschreibt Reptiloide als intelligente Wesen, die von reptilienartigen Außerirdischen abstammen. Ihr Ziel: Kontrolle der Weltpolitik.

DENY EVERYTHING - TRUST NO ONE - THE TRUTH IS OUT THERE #reptiloid — Tyler Durden (@virii) 13. Juni 2013

Trump und Clinton sind die neuesten Verdächtigen. Videos sollen beweisen, dass Trump eine Maske trage. Clinton habe indessen Schuppen auf der Stirn. Dass die Videos stark bearbeitet sind, scheint die Anhänger der Theorie nicht im Geringsten zu stören.

(dpa/ Anastasia Lopez)