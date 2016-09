Lady Gaga präsentiert Video zu „Perfect Illusion“

Emotional und sexy - so präsentiert sich Lady Gaga im Video zu ihrem neuen Song, während sie von einer perfekten Illusion und einer nicht vorhandenen Liebe singt.

Wenn es für eine Sängerin momentan gerade richtig gut läuft, dann ist das wohl Lady Gaga. Erst vorgestern wurde bekannt gegeben, dass die Künstlerin als Halftime-Act beim Super-Bowl 2017 auftreten wird. Jetzt ist sie erneut in den Schlagzeilen, denn in der Nacht auf den 21. September präsentierte sie nun das Musikvideo zu ihrem neuen Song „Perfect Illusion“.

Zuerst sieht man die Sängerin irgendwo im Nirgendwo. Sie fährt durch die Wüste und tanzt ausgelassen mitten in einer feiernden Menschenmasse.

Regie führte bei dem Video Ruth Hogben, die bekannt für ihren Modeschwerpunkt bei Fotografien sowie Filmproduktionen ist und bereits mehrmals mit Lady Gaga zusammengearbeitet hat.

LADY GAGA / JOANNE NEW ALBUM OCT 21 Ein von Lady Gaga (@ladygaga) gepostetes Foto am 15. Sep 2016 um 11:56 Uhr

Ordentlich Werbung für ihr neues Video machte die Sängerin auf Social Media. Erst gestern erinnerte sie beispielsweise auf Twitter an die Veröffentlichung und schrieb, dass sie nun am Weg zu einer Party sei.

My NEW MUSIC VIDEO FOR NEW SINGLE #PerfectIllusion IS OUT IN 2hrs!!!! Off to a ...party!! #LadyGagaNewVideo #Joanne pic.twitter.com/YmjZxhFLVN — Lady Gaga (@ladygaga) 20. September 2016

#PERFECTILLUSION Instagram story! And thanks @instagram for letting me take over your story too! 😘 📸: @chenpamela Ein von Lady Gaga (@ladygaga) gepostetes Foto am 13. Sep 2016 um 18:32 Uhr

Die Reaktionen auf Social Media reichen von „Ich liebe das Video so sehr.“ bis hin zu "Das „Perfect Illusion" Video ist SO anders als Gagas restliche Videos, aber auf eine gute Art und Weise.“. Hauptsächlich finden sich also positive Kommentare im Netz, aber das ein oder andere negative Feedback gibt es wie immer auch.

Macht die auch irgendwann mal wieder gute Musik oder wie jetzt? Also nur die ersten beiden Alben konnte man sich geben. #LadyGagaNewVideo — Kari Matsuoka (@Kari_Matsuoka) 21. September 2016

After 3 long years we have Lady Gaga back. Perfect Illusion is a masterpiece #LadyGagaNewVideo pic.twitter.com/WnynErsivN — GAGAFANBASE (@TheGagaFanbase) 21. September 2016

Genau das ist es, was die Welt gebraucht hat -> #LadyGagaNewVideo



NOT! XD — ChaosOssisLP (@ChaosOssisLp) 21. September 2016

